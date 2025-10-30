Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Cán bộ, đảng viên phải bắt tay hành động ngay các công việc thuộc trách nhiệm của mình Để nhanh chóng cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh bắt tay hành động ngay các công việc thuộc trách nhiệm của mình.

Sáng 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

3 trọng tâm, 3 công khai, 1 thước đo

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Theo đó, từ ngày 6 đến 8/10/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 13. Hội nghị đã xem xét, cho ý kiến 4 nhóm vấn đề: Công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Kinh tế - xã hội; Công tác cán bộ; Xem xét, cho ý kiến một số nội dung khác theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Về công tác nhân sự Đại hội, Trung ương đã thảo luận rất kỹ và thống nhất 3 nội dung về công tác nhân sự Đại hội XIV, gồm: Quan điểm chỉ đạo và yêu cầu; Đánh giá kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp và đơn vị cho Đại hội; Định hướng, phương pháp và nguyên tắc lựa chọn.

Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện, gồm 4 báo cáo là: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Trung ương đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc và Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội. Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các Dự thảo để trình Đại hội XIV xem xét, quyết định.

Trung ương đánh giá Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần. Dự thảo có nhiều đổi mới, đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình, trên cơ sở đó đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026 – 2028.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 12 đến Hội nghị Trung ương 13; một số công việc trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14 và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại Hội nghị Trung ương 13, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các bài phát biểu quan trọng, đặc biệt là bài phát biểu bế mạc Hội nghị, trong đó, đánh giá cao kết quả Hội nghị, nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Hội nghị là lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh 9 định hướng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ nay cho đến Đại hội XIV, trong đó có những điểm hết sức quan trọng; đồng thời đề nghị quán triệt 3 trọng tâm, 3 công khai, 1 thước đo.

Phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Kết luận hội nghị, để nhanh chóng cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh bắt tay hành động ngay các công việc thuộc trách nhiệm của mình.

Trong đó, tập trung 3 nhóm nhiệm vụ. Ngay sau hội nghị, tiếp tục chỉ đạo học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí, hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, về nhận thức cần quán triệt sâu sắc 3 vấn đề: Cần nắm rõ bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết và quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện Nghị quyết.

Nhấn mạnh các định hướng, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu tăng trưởng của nhiệm kỳ mới là rất cao, từ 12% trở lên. Cùng đó, tỉnh phấn đấu trở thành tỉnh khá và cực tăng trưởng tầm quốc gia theo chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tỉnh cũng phải tập trung chuyển sang mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, chăm lo phát triển văn hoá - xã hội, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phải xác định quyết tâm chính trị cao, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng lòng vì mục tiêu chung; đổi mới tư duy, cách làm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu, đề cao kỷ luật, kỷ cương, huy động tối đa các nguồn lực tập trung với phương châm “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo”.

Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban, sở, ngành cấp tỉnh tập trung nghiên cứu, quán triệt các quy định pháp luật; rà soát chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế, cơ chế quản lý điều hành sát với thực tế, yêu cầu của chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao tính chủ động, tích cực, sâu sát cơ sở, hướng dẫn của cấp tỉnh, giúp cấp xã từng bước nắm bắt, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tập trung hoàn thiện sớm trình ban hành và triển khai các đề án đã được xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảm bảo chất lượng, có hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, các ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các định hướng trong văn kiện Đại hội để triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đặc biệt, phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm, tăng cường chỉ đạo, điều chỉnh hợp lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, toàn tỉnh cũng phải tập trung thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 ở mức cao nhất.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà với tinh thần đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, chung sức, đồng lòng; với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” để phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.