Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thăm, làm việc tại tỉnh Viêng Chăn (Lào)

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, trong khuôn khổ chương trình công tác tại CHDCND Lào, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Viêng Chăn.

Lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn đón Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Nghệ An khi vừa đến ga đường sắt tốc độ cao Vang Viêng. Ảnh: Thành Duy

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính; Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và đại diện lãnh đạo Sở Du lịch. Đón, làm việc với đoàn có đồng chí Khăm-phăn Sịt-thị-đằm-pha - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh Viêng Chăn nằm ở Tây Bắc Lào, có diện tích 15.927 km2 cách Thủ đô Viêng Chăn 70 km về phía Bắc. Những năm qua, 2 tỉnh Nghệ An và Viêng Chăn đã có những sự hợp tác, hỗ trợ quý báu; đặc biệt, tỉnh Viêng Chăn đã rất tích cực hỗ trợ Đội Quy tập của tỉnh Nghệ An, tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 57 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ; cử cán bộ thông thuộc địa hình tham gia hoạt động cùng Đội Quy tập tỉnh Nghệ An để bảo vệ, dẫn đường, liên hệ với nhân dân địa phương và giải quyết các vấn đề liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Khăm-phăn Sịt-thị-đằm-pha trao đổi tại cuộc gặp. Ảnh: Thành Duy

Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Nghệ An cấp học bổng toàn phần cho tổng cộng 85 học sinh, sinh viên của tỉnh Viêng Chăn sang học tiếng Việt và chuyên ngành trình độ đại học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh; qua đó, góp phần hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Viêng Chăn.

Các hoạt động thăm thân, trao đổi thông tin, điện mừng nhân dịp lễ, Tết, các sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng của 2 nước và 2 tỉnh được duy trì thường xuyên.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Khăm-phăn Sịt-thị-đằm-pha - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An sang thăm; đánh giá cao ý nghĩa chuyến công tác trong việc tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ của hai bên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng khi được đến tỉnh Viêng Chăn, gặp lại đồng chí Khăm-phăn Sịt-thị-đằm-pha và các đồng chí lãnh đạo tỉnh sau cuộc gặp tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào ngày 17/8/2022 tại TP. Vinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn tại cuộc tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn những lời chúc tốt đẹp nhất; bày tỏ cảm động trước sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu đã dành cho đoàn; chúc mừng những bước phát triển mới của tỉnh; cảm ơn những chia sẻ, ủng hộ đối với Nghệ An thời gian qua, đặc biệt là trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào.

Sự hỗ trợ của tỉnh Viêng Chăn hết sức có ý nghĩa, làm cho giá trị, sự hy sinh giành độc lập dân tộc của 2 dân tộc, 2 đất nước Việt Nam - Lào càng thêm được suy tôn, khẳng định trên con đường phát triển hôm nay.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến tỉnh Viêng Chăn. Ảnh: Thành Duy

Mặc dù thời gian đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An đến thăm, làm việc tại tỉnh Viêng Chăn không dài, song Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ, chuyến công tác mang theo nhiều tình cảm, nhân lên tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Viêng Chăn.

Tin tưởng tỉnh Viêng Chăn sẽ có những bước phát triển mới, đặc biệt, với vị trí địa lý thuận lợi và đang được Trung ương đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn trong thời gian tới, 2 tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác để cùng nhau phát huy được điều kiện của mỗi địa phương, nhất là trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, giáo dục, đào tạo;… qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của 2 đất nước; củng cố thêm tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng món quà của tỉnh Nghệ An đến tỉnh Viêng Chăn trị giá 500 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị văn phòng. Ảnh: Thành Duy

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Khăm-phăn Sịt-thị-đằm-pha thống nhất với các đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đồng thời thêm tin tưởng toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; qua đó, mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp Nghệ An đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là trên lĩnh vực du lịch; đồng thời, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, để nâng cao năng suất, chất lượng nông, lâm sản; tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh…

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Khăm-phăn Sịt-thị-đằm-pha tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc tỉnh Viêng Chăn ngày càng phát triển; đồng thời, thống nhất tới đây Nghệ An sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực giữa 2 tỉnh, nhất là du lịch.

Cũng tại cuộc gặp, trong không khí hữu nghị, thân tình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Khăm-phăn Sịt-thị-đằm-pha đã cùng ôn lại tình hữu nghị truyền thống, khăng khít, đặc biệt giữa Lào và Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản, các thế hệ lãnh đạo tiền bối đặt nền móng. Lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Viêng Chăn xem đây là tài sản quý báu cần tiếp tục gìn giữ và phát triển, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; Lào - Việt Nam ngày càng nở hoa, kết trái.