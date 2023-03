Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tiếp xã giao Đại sứ Australia tại Việt Nam

Chiều 21/3, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xã giao Ngài Andrew Goledznowski - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam và Phu nhân Lyn Allan; cùng phái đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Nghệ An. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ; Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn.

Australia là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973. Năm 2023 đánh dấu tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia (26/2/1973-26/2/2023).

Trải qua 5 thập kỷ, quan hệ hai nước đã phát triển bền vững, nhanh chóng và ghi được nhiều dấu ấn quan trọng. Năm 2009, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện và đến năm 2018, hai nước đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Ngày nay, Việt Nam và Australia đã trở thành các đối tác tin cậy của nhau cả trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Trong sự phát triển chung đó, mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và các đối tác Australia có nhiều khởi sắc, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục.

Hiện nay, trên địa bàn Nghệ An có 2 dự án đầu tư từ Australia trên lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất nuôi trồng thủy sản, với tổng vốn đăng ký là 16,5 triệu USD. Năm 2022, xuất khẩu sang thị trường Australia với kim ngạch 5,8 triệu USD và nhập khẩu với kim ngạch 6,7 triệu USD.

Để thúc đẩy đầu tư, kim ngạch thương mại giữa hai bên, những năm qua, Nghệ An đã tổ chức một số hội thảo xúc tiến đầu tư tại các TP. Melbourne, tiểu bang Victoria; TP. Adelaide, tiểu bang Nam Úc và TP. Sydney, tiểu bang New South Wales.

Trong năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An và Bộ phát triển Nhà nước tiểu bang Nam Úc đã kí kết Bản Ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy sự trao đổi, hợp tác trong giáo dục, đào tạo nghề.

Đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Vinh có 14 cán bộ đang học tập và bồi dưỡng tại Australia, chủ yếu tập trung ở các chuyên ngành về Nông, Lâm, Ngư và Ngoại ngữ.

Vui mừng đón Ngài Đại sứ Andrew Goledznowski và Phu nhân, cùng phái đoàn đến thăm, làm việc tỉnh Nghệ An, đặc biệt trong thời điểm hai nước kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chia sẻ, điều đó thể hiện những tình cảm tốt đẹp của Ngài Đại sứ đối với tỉnh Nghệ An. Tỉnh xem đây là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Australia.

Giới thiệu một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên - xã hội, nền kinh tế và các tiềm năng hợp tác, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh nói chung; điểm lại kết quả hệ hợp tác giữa Nghệ An và các đối tác Australia nói riêng, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá dù đã có những khởi sắc, song kết quả còn nhiều hạn chế.

Nhân chuyến thăm của Ngài Đại sứ tới tỉnh Nghệ An, để phát triển mối quan hệ hợp tác tương xứng với tiềm năng to lớn của hai bên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Ngài Andrew Goledznowski và Đại sứ quán Australia sẽ tạo cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh Nghệ An, nhất là vào các lĩnh vực như: Công nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển, đô thị biển; logistics, tài chính - ngân hàng; đào tạo…

Cùng với đó, Nghệ An mong muốn Ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm thúc đẩy các chương trình phối hợp giáo dục, như hỗ trợ nhau trong chương trình đào tạo đại học, nghiên cứu và các mô hình đào tạo tiên tiến.

Đề nghị Ngài Đại sứ quan tâm, ủng hộ dự án đầu tư của Tập đoàn TH tại Australia thực hiện thành công, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ: Doanh nhân Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH là người con quê hương Nghệ An, trước khi mở rộng phát triển như hiện nay đã lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh ở tỉnh; do đó Nghệ An xem mối quan hệ hợp tác, đầu tư của Tập đoàn TH tại Australia là biểu tượng hợp tác giữa Nghệ An và Australia.

Ngài Andrew Goledznowski chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp khi đến thăm Nghệ An, cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của lãnh đạo tỉnh và đồng tình với các đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý.

Đặc biệt, liên quan đến thu hút đầu tư, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam cho biết, hiện nay các nhà đầu tư của nước này đang ngày càng quan tâm hơn đến thị trường Việt Nam, đặc biệt liên quan đến các lĩnh vực như: Công nghệ, năng lượng, nhất là năng lượng xanh.

Ngài Andrew Goledznowski cho biết sẽ giới thiệu về cơ hội, tiềm năng của Nghệ An đến các nhà đầu tư trong các cuộc làm việc tới đây; đồng thời bày tỏ quan điểm ủng hộ cao dự án đầu tư của Tập đoàn TH tại Australia. “Mục tiêu của Chính phủ Australia là đảm bảo cho các nhà đầu tư có thành công, lợi nhuận”, Ngài Đại sứ nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ Andrew Goledznowski và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam; mong muốn thông qua cuộc làm việc này, mối quan hệ kết nối giữa hai bên sẽ trở nên thường xuyên hơn, qua đó tiếp tục trao đổi, xây dựng các chương trình phối hợp, hợp tác sâu rộng hơn nữa.