Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tiếp xã giao Đại sứ Singapore tại Việt Nam

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Năm 2023, Việt Nam và Singapore kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược. Trải qua gần nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam và Singapore ngày càng trở nên gắn bó, với độ tin cậy cao và hợp tác giữa hai nước thu được nhiều kết quả tích cực. Hai nước có quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đặc biệt trên lĩnh vực thu hút đầu tư và thương mại.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các doanh nghiệp Singapore còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký hơn 301,68 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 của Nghệ An ước đạt 2,49 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu sang thị trường Singapore đạt hơn 29 triệu USD với các mặt hàng chủ yếu gồm: Dệt may, xi măng, tôn, thép, xơ và sợi dệt, đá các loại, xi măng clinker...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng được đón Ngài Jaya Ratnam và đoàn công tác Đại sứ quán Singapore đến thăm và làm việc tại Nghệ An. Điểm lại kết quả hợp tác giữa Nghệ An và Singapore, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các dự án đầu tư của Singapore tại Nghệ An, nhất là dự án của Công ty TNHH VSIP Nghệ An.

Đây là mô hình phát triển bất động sản khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ của liên doanh Tập đoàn Sembcorp (Singapore) và Tổng Công ty Becamex IDC (tỉnh Bình Dương), là biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác kinh tế của hai Chính phủ Việt Nam và Singapore.

Tổng vốn đã đăng ký đầu tư tại KCN VSIP Nghệ An là 930,5 triệu USD. Tính đến tháng 11/2022, đã có 37 nhà đầu tư thuê đất với diện tích 229,49ha/tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê 263,23 ha (đạt tỷ lệ lấp đầy 87%).

Tiếp nối hiệu quả của dự án VSIP Nghệ An I, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, tỉnh Nghệ An và VSIP đang triển khai thủ tục đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 với quy mô 600ha, vốn đầu tư 3.997 tỷ đồng (VSIP Nghệ An II). Hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp khi vinh dự được tháp tùng Đoàn công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Singapore vào tháng 2 vừa qua, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Singapore, tỉnh Nghệ An và Liên đoàn Sản xuất Singapore đã ký Bản ghi nhớ Hợp tác về Đầu tư và Thương mại nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư trong thời gian tới giữa hai bên.

Giới thiệu tổng quan về tiềm năng của tỉnh, cũng như đánh giá dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: Nghệ An luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác Singapore và luôn xác định “Đảo quốc sư tử” là đối tác quan trọng trong chiến lược hội nhập, hợp tác và phát triển của tỉnh.

Cảm ơn Ngài Đại sứ đã giúp đỡ, chia sẻ với tỉnh trong thời gian qua; đồng thời để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn Ngài Jaya Ratnam tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh để tăng cường hợp tác với các đối tác Singapore về đầu tư, thương mại; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trên những lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh như năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nhất là giáo dục và y tế.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Ngài Jaya Ratnam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam chia sẻ những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp về Nghệ An; đồng thời chúc mừng những thành tựu về kinh tế - xã hội mà tỉnh đạt được, đặc biệt là năm 2022, lần đầu tiên đứng vào tốp 10 tỉnh, thành thu hút FDI nhiều nhất cả nước.

Trân trọng cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý luôn ủng hộ phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Singapore và Nghệ An nói riêng, giữa Singapore và Việt Nam nói chung, Ngài Jaya Ratnam tin tưởng, dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Singapore và Việt Nam vào năm 2023 sẽ là cơ hội để phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng hiệu quả.

Vui mừng trước thành công của VSIP khi đầu tư vào Nghệ An, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, Đại sứ Jaya Ratnam mong muốn, dự án VSIP Nghệ An II sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục để tiến hành động thổ xây dựng khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh, phát triển bền vững; qua đó Ngài Đại sứ cũng đề xuất ý tưởng, vào thời điểm khởi công VSIP Nghệ An II, hai bên sẽ phối hợp tổ chức diễn đàn về du lịch và văn hóa để quảng bá, giới thiệu Nghệ An với các đối tác Singapore.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam cam kết ủng hộ, mở rộng các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt cam kết đồng hành với tỉnh trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng, kỹ năng của cán bộ, nhất là cán bộ trong các lĩnh vực mà Nghệ An quan tâm như: Phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững và chuyển đổi số…

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cảm ơn những tình cảm, sự đánh giá cao của Ngài Jaya Ratnam dành cho Nghệ An; đồng thời đồng tình với đề xuất tổ chức diễn đàn tại Nghệ An của Ngài Đại sứ. Người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị, nội dung diễn đàn không chỉ dừng lại ở các lĩnh vực nói trên, mà còn mở rộng thêm các chủ đề về kinh tế xanh, kinh tế toàn cầu; qua đó mong muốn Ngài Đại sứ giúp kết nối với các tổ chức, đối tác Singapore để triển khai diễn đàn.

Cùng với đó, năm 2023, tỉnh Nghệ An tổ chức đoàn công tác sang Singapore để xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hiện diện của Đại sứ quán, nhất là Ngài Đại sứ tại những hoạt động này của tỉnh.

Ngài Jaya Ratnam khẳng định, Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và sẵn sàng đóng góp với vai trò cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Singapore và Nghệ An.