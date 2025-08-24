Chủ Nhật, 24/8/2025
Biên đội không quân tung cánh trên bầu trời Hà Nội, chuẩn bị cho Lễ diễu binh 2/9

Hải Hoàng 24/08/2025 16:32

Ngày 24/8, hàng chục máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân, gồm trực thăng Mi-17, Casa và tiêm kích SU-30MK2, đã bay qua Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) trong buổi luyện tập cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Sáng 24/8, đội hình bay nhiệm vụ A80 phục vụ Quốc khánh 2/9 thực hiện đợt bay vào trung tâm Hà Nội. Ảnh: Hải Hoàng
Đây là buổi luyện tập lần thứ hai của lực lượng Không quân qua Quảng trường Ba Đình nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra vào ngày 2/9. Ảnh: Hải Hoàng
Ngoài trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171, Mi-172 và máy bay vận tải Casa, có cả tiêm kích SU-30MK2 tham gia tập luyện trong hôm nay (24/8). Ảnh: Hải Hoàng
10 trực thăng bay theo đội hình 1-3-3-3 ở độ cao từ 150m trở lên khi đi qua khu vực khán đài. Các phi công duy trì đội hình nghiêm ngặt, giữ khoảng cách giãn cách 100m, với cự ly ngang - dọc 50x50m. Ảnh: Hải Hoàng
Su-30MK2 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của quân đội Việt Nam, được vào biên chế từ tháng 12/2006. Ảnh: Hải Hoàng
Bay biên đội 5 chiếc Su-30MK2 đội hình mũi tên là bài bay chính được các phi công tập luyện. Ảnh: Hải Hoàng
Máy bay có 12 điểm cố định dưới cánh để gắn vũ khí, trang bị hỏa lực đa dạng từ tên lửa không đối không, không đối đất, rocket, bom dẫn đường, bom thông thường... Ảnh: Hải Hoàng
Theo kế hoạch, tại Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng. Ảnh: Hải Hoàng
Su 30 bay trên trên bầu trời Hà Nội, bên dưới là các địa danh nổi tiếng của Thủ đô: Cột cờ Hà Nội, Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Ba Đình, Phủ Chủ tịch, Trụ sở Chính phủ... Ảnh: Hải Hoàng
Các biên đội bay từ sân bay Kép (Bắc Ninh) sau đó tiến về Thủ đô. Ảnh: Hải Hoàng
Dàn trực thăng Mi-8, Mi-17 kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chuẩn bị cho màn biểu diễn vào ngày đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Hải Hoàng
Đội hình tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cự ly, độ cao, tốc độ và hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng mặt đất để căn chỉnh lộ trình bay đồng bộ với đội hình diễu binh trong ít ngày tới. Ảnh: Hải Hoàng
Sau 3 tiếng với 2 lượt bay, các phi công lần lượt hạ cánh an toàn tại Sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh). Lần đầu tiên đội hình 30 chiếc máy bay các loại cùng "tổng hợp luyện" qua Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho đại lễ. Ảnh: Hải Hoàng

