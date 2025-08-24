Xã hội

Biên đội không quân tung cánh trên bầu trời Hà Nội, chuẩn bị cho Lễ diễu binh 2/9

Ngày 24/8, hàng chục máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân, gồm trực thăng Mi-17, Casa và tiêm kích SU-30MK2, đã bay qua Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) trong buổi luyện tập cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9.