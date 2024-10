Biến nhà tù thành trường học cách mạng

Tại miền Trung, Nhà lao Vinh được xây dựng từ năm 1804 trong khu vực thành cổ Nghệ An cũng là nơi giam giữ nhiều thế hệ những người yêu nước, các chiến sỹ cách mạng từ phong trào Văn Thân, Cần Vương đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 như đồng chí: Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Duy Trinh, Phan Đăng Lưu, Hồ Tùng Mậu,… Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, tù chính trị Nhà lao Vinh đã đứng lên biến nhà lao đế quốc trở thành trận địa đấu tranh mới. Trên tường Nhà lao Vinh năm xưa Bức huyết thư của đồng chí Nguyễn Viết Lục viết trước lúc hy sinh vẫn còn vang vọng đến mai sau như lời hiệu triệu hàng ngàn tù chính trị: “chúng ta phải nổi dậy chống lại mọi sự áp bức dã man, đạp đổ đế quốc phong kiến, để thực hiện cách mạng...”

Tại địa ngục trần gian Nhà tù Côn Đảo, mặc cho điều kiện giam giữ vô cùng khắc nghiệt, hình thức tra tấn tàn bạo với những công cụ như: xiềng xích, còng tay, dùi cui, gậy “sanh tử”, gậy “sầu đời”,… cả chuồng cọp kẽm gai để tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần nhưng các chiến sỹ cách mạng Việt Nam vẫn giữ nguyên khí tiết kiên trung của người cộng sản.

Đó cũng chính là những phẩm chất vô giá của những hạt giống Đỏ đã được Bác ươm mầm, phát triển, trở thành những nhà lãnh đạo của Đảng với những cống hiến to lớn góp phần làm nên những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20 từ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh long trời lở đất đến cách mạng Tháng Tám thành công rực rỡ, từ chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, đến đại thắng mùa xuân năm 1975 đưa non sông thu về một mối.