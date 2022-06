Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Sáng 11/6, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị kết nghĩa và các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tổ chức Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - Tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn Quân khu lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022 - 2027),

Tham dự có các đồng chí: Thượng tá Bùi Thế Kỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn - Trưởng phòng Công tác quần chúng Quân khu 4; Thượng tá Nguyễn Khẩn Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cùng cấp ủy, chính quyền và bà con ngư dân xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc.

Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An là mô hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chương trình được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện từ năm 2016 bằng các hoạt động thiết thực hướng về biển đảo quê hương.

Sau hơn 6 năm hoạt động, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã vận động các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân tặng 35.000 lá cờ Tổ quốc, hơn 200 suất quà, tổng giá trị gần 1 tỷ đồng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và con em ngư dân vượt khó học giỏi trên địa bàn các huyện, thị ven biển như: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò…

Chương trình đã góp phần giáo dục tình yêu biển đảo quê hương cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, vừa lao động sản xuất đánh bắt thủy hải sản vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc và các cơ quan, đơn vị đã phối hợp cùng Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Chi đoàn Kiểm soát không lưu Sân bay Vinh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Huyện đoàn Nghi Lộc, Đoàn phường Hưng Bình đã trao tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc, 100 chiếc áo phao cho ngư dân đi biển trên địa bàn xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc; 20 suất quà cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng 10 chiếc xe đạp tặng các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn.

Đây là lần thứ 19 chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển được Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trên địa bàn các huyện ven biển và là lần thứ 3 tổ chức tại địa bàn huyện Nghi Lộc.

Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển có ý nghĩa tinh thần to lớn, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và những ngư dân, qua đó động viên bà con ngư dân tích cực vươn khơi bám biển, tăng cường khai thác hải sản, đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương./.