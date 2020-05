Bộ CHQS tỉnh Nghệ An khen thưởng các điển hình trong học tập và làm theo Bác

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh Trọng Kiên

Sau 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ. Có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh như “Tiết kiệm bản thân để phần người khó; Tôi yêu tổ quốc tôi tặng cờ cho ngư dân đi biển; Gắn kết yêu thương giữa lượng và giáo; Nâng bước em tới trường; Ngày thứ 7, Chủ nhật vì dân; Việc tử tế mỗi địa chỉ một tấm lòng….” được nhân dân đồng tình ủng hộ, cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “ Bộ đội cụ Hồ” trên quê hương Bác.



Dịp này Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh. Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức phát động và ký cam kết “ Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong lễ phát động thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh Trọng Kiên