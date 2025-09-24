Xã hội Bộ Dân tộc và Tôn giáo hỗ trợ cho đồng bào dân tộc chịu ảnh hưởng bão lũ tại Nghệ An Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã trao tặng số tiền 550 triệu đồng để hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số tại Nghệ An chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Sáng 24/9, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm, làm việc và trao hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ lụt Nghệ An.

Cùng đi có Vụ Trưởng Vụ Công tác Dân tộc và Tôn giáo Lò Quang Tú; Phó Tổng biên tập Báo Vietnamnet Bùi Thị Hạ.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Văn Sơn - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Diệp Thanh

Cơn bão số 3 hồi cuối tháng 7 gây thiệt hại lớn cho người dân vùng dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An. Theo đó, cơn bão số 3 đã làm 4 người chết, 3 người bị thương, 484 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; thiệt hại rất nặng từ 50-70% là 544 nhà, thiệt hại nặng từ 30-50% là 682 nhà, thiệt hại một phần là 1.092 nhà. Ước tính thiệt hại về kinh tế là 3.814 tỷ đồng.

Chưa kịp phục hồi sau cơn bão số 3 thì cơn bão số 5 đã làm 5 người bị thương, 14.188 nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi, hư hỏng, tốc mái; trong đó có 45 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 24 nhà bị thiệt hại rất nặng. Bão số 5 đã gây thiệt hại về kinh tế khoảng 1.529 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà chia sẻ với những khó khăn của tỉnh Nghệ An sau 2 cơn bão liên tiếp. Ảnh: Diệp Thanh

Ngay sau các đợt mưa bão, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã quyết liệt, khẩn trương, trách nhiệm trong việc huy động các lực lượng khắc phục hậu quả bão lũ; động viên, chia sẻ cùng nhân dân vùng bị thiệt hại, giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Trong mưa bão, phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” được triển khai nghiêm túc, quyết liệt nên đã giảm đáng kể mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo chia sẻ những mất mát, thiệt hại do mưa bão gây ra ở Nghệ An, ảnh hưởng nặng nề đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh; đồng thời đánh giá cao sự kịp thời, linh hoạt của tỉnh Nghệ An khi ứng phó với mưa bão. Nhờ đó, góp phần giảm nhẹ mức độ thiệt hại cho tỉnh và người dân.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà trao số tiền hỗ trợ 550 triệu đồng. Ảnh: Diệp Thanh

Khẳng định các cấp Trung ương, Bộ, ngành đặc biệt quan tâm, chia sẻ đối với các địa phương bị ảnh hưởng do mưa bão, đồng chí Nông Thị Hà cam kết các chương trình hỗ trợ hướng đến mục tiêu an cư cho người dân sau bão.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà đã trao hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt, sạt lở tại tỉnh Nghệ An với tổng số tiền 550 triệu đồng. Cụ thể, hỗ trợ 45 hộ dân có nhà bị cuốn trôi và sập hoàn toàn, với tổng số tiền 450 triệu đồng; hỗ trợ cho Trường PTDT bán trú Tiểu học Nhôn Mai 100 triệu đồng sửa chữa phòng ở cho học sinh bán trú.

Nguồn kinh phí được trích từ kinh phí hoạt động năm 2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo và nguồn kinh phí xã hội hóa do Báo VietNamNet huy động.

Cảm ơn Thứ trưởng cùng đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh khẳng định, đây là nguồn động viên quý giá đối với bà con nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cam kết sẽ triển khai nguồn hỗ trợ minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, để số tiền hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực, tác động tích cực đến đời sống người dân.

Đồng chí Phùng Thành Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Diệp Thanh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng chia sẻ thêm với đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo những khó khăn mang tính đặc thù của tỉnh, những nỗ lực trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phùng Thành Vinh nhấn mạnh: An cư cho người dân sau mưa bão là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Song song đó, tỉnh rất quan tâm đảm bảo ổn định sinh kế cho người dân vùng ảnh hưởng.

Về chiến lược lâu dài, tỉnh đang xây dựng và phát triển vùng miền Tây, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế, từng bước thoát nghèo cho người dân, gìn giữ bản sắc văn hóa, đảm bảo an ninh biên giới...