Bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới các tỉnh, thành

Trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trương Văn Thống - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Chiều 31/7, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã trao Quyết định số 3413-QĐNS/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, bổ nhiệm đồng chí Trương Văn Thống -Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.



Trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quyết Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Trần Lưu Quang đã trao Quyết định số 3414-QĐNS/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Quyết Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Lưu Quang đã trao Quyết định số 3415-QĐNS/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc tiếp nhận, điều động, chỉ định đồng chí Trần Hoàng Quân- Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 4 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

Trao quyết định điều động đồng chí Phạm Hải Hoa làm Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố, giới thiệu để Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

* Chiều 31/7, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công đồng chí Phạm Hải Hoa- Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy làm Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố, giới thiệu để Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

Trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự tỉnh Bến Tre.

* Chiều 31/7, đồng chí Phan Văn Mãi- Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và đồng chí Trần Ngọc Tam- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quyết định điều động đồng chí Bùi Văn Bia- Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre, kể từ ngày 1/8/2020.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thái Bình- Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre, kể từ ngày 1/8/2020, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Điều động đồng chí Lê Thị Hoàng Oanh-Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, đến nhận công tác tại Hội Liện hiệp Phụ nữ tỉnh, kể từ ngày 1/8/2020, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều động đồng chí Đỗ Thị Huệ Anh- Phó trưởng Phòng Hành chính - Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, kể từ ngày 1/8/2020, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Bến Tre cũng trao quyết định của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chuẩn y chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre.

Trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Võ Duy Tuấn- Trưởng Công an thị xã Sông Cầu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

* Ngày 31/7, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Phan Văn Tám- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Võ Duy Tuấn-Trưởng Công an thị xã Sông Cầu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

* Chiều 31/7, đồng chí Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc: Điều động và bổ nhiệm đồng chí Y Wơn BKrông- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk từ ngày 1/8/2020; điều động đồng chí Phúc Bình Niê Kdăm- Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk từ ngày 1/8/2020.

*Ngày 31/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Xuân- Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bổ nhiệm đồng chí Đỗ Mạnh Cường- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước giữ chức vụ Phó Trưởng Ban tiếp công dân thuộc UBND tỉnh Bình Phước.

Trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự tỉnh Long An.

* Ngày 30/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã trao quyết định của UBND tỉnh Long An bổ nhiệm có thời hạn Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ - Nguyễn Hoàng Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/8/2020.

Bổ nhiệm có thời hạn Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Trần Văn Năm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/8/2020.

Đồng thời, UBND tỉnh Long An quyết định điều động Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND - UBND tỉnh Long An Nguyễn Quốc Phan đến công tác tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/8/2020.

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đối với đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh.

* Ngày 27/7, đồng chí Trương Quang Nghĩa- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã trao quyết định điều động ông Nguyễn Đình Vĩnh- Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, nhiệm kỳ 2015- 2020 về nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, thời gian bổ nhiệm là 5 năm./.