Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân' tại Nghệ An

(Baonghean.vn)- Đây là chủ đề của chương trình Nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An (LHCTCHN) do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ví -Giặm và Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An biểu diễn.