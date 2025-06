Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/3 Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát năm 2026; Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; UBND tỉnh Nghệ An họp phiên chuyên đề tháng 6/2025; Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; 'Lộ diện' những gương mặt xuất sắc nhất Kỳ thi vào lớp 10 tại Nghệ An; 3 tài xế ở Nghệ An bị phạt 145 triệu đồng

* Sáng 13/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát năm 2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến nội dung Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026 gồm: Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI xem xét 8 báo cáo của Chính phủ, 1 báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Các vị ĐBQH đoàn Nghệ An tại phiên làm việc sáng 13/6 ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Nam An

* Chiều 13/6, tại TP. Vinh, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 13/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 6/2025 nhằm đánh giá kết quả nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực trọng tâm trong 6 tháng đầu năm, đồng thời, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai cho 6 tháng cuối năm 2025.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã đưa ra kết luận chỉ đạo cụ thể đối với từng nội dung, yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo để trình HĐND tỉnh, đồng thời, phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, điều hành trong 6 tháng cuối năm 2025.

Quang cảnh phiên họp chuyên đề của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

* Thực hiện chương trình công tác năm 2025, trong 2 ngày (12 và 13/6), đoàn công tác của tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện chuyến khảo sát, nắm tình hình mặt biển từ Hải Phòng đến đảo Hòn Mê (Thanh Hóa).

Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển, trong đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 được giao quản lý tuyến biển từ Quảng Ninh đến đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn Hải

* Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và 40 năm thành lập Hội Nhà báo Nghệ An, đoàn đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Hội Nhà báo tỉnh đã đến dâng hương tại chùa Da - ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam đang thờ tự 512 liệt sĩ là các nhà báo, phóng viên đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

* Ngay sau khi tỉnh Nghệ An công bố điểm Kỳ thi vào lớp 10, những gương mặt sĩ tử xuất sắc nhất cũng đã "lộ diện" với những điểm số hết sức nổi bật.

Theo đó, tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Thủ khoa và Á khoa cuộc thi đều gọi tên học sinh đến từ Trường THCS Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi chuyên vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm 2025. Ảnh: Mỹ Hà

* Lo ngại chính sách thuế mới từ ngày 1/6/2025 siết chặt quản lý với hộ kinh doanh, không ít tiểu thương đang "né" thuế bằng cách ưu tiên nhận tiền mặt.

Ghi nhận thực tế tại nhiều khu vực kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho thấy, tâm lý e ngại bị tính thuế khi chuyển khoản vẫn khiến không ít tiểu thương né tránh hình thức thanh toán này, tiếp tục ưu tiên sử dụng tiền mặt trong giao dịch.

Một tiểu thương bán hoa quả tại chợ Vinh nhận tiền mặt của khách. Ảnh: Hải An

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 3 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gồm 2 trường hợp điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn và 1 trường hợp sử dụng ma túy. 3 tài xế này bị phạt 145 triệu đồng.