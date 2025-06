Thời sự UBND tỉnh Nghệ An họp phiên chuyên đề tháng 6/2025: Đánh giá toàn diện, thúc đẩy nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Sáng 13/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 6/2025 nhằm đánh giá kết quả nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực trọng tâm trong 6 tháng đầu năm, đồng thời, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai cho 6 tháng cuối năm 2025.

Quang cảnh phiên họp chuyên đề của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ủy viên UBND tỉnh…

Đánh giá toàn diện nhiều lĩnh vực trọng tâm

Liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho thấy, nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công và sử dụng tài nguyên.

Cụ thể, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, toàn tỉnh đã cắt giảm được 301,43 tỷ đồng từ rà soát, điều chỉnh danh mục và quy mô dự án. Đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, số tiền tiết kiệm đạt 771,33 tỷ đồng, thể hiện nỗ lực siết chặt kỷ luật tài chính và chi tiêu công.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thông qua chương trình, nội dung phiên họp chuyên đề của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Trong lĩnh vực quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, HĐND tỉnh đã thông qua chủ trương thu hồi đất đối với 773 công trình, dự án, với tổng diện tích 2.145,9 ha.

Về công tác thuế, tổng số nợ thuế tính đến ngày 31/5/2025 ước khoảng 2.905 tỷ đồng, giảm 122 tỷ đồng (tương đương 4%) so với thời điểm 31/12/2024. Trong đó, ước thu nợ và xử lý các khoản nợ có khả năng thu từ năm trước chuyển sang đạt 665 tỷ đồng, tương ứng với 30% tổng số nợ có khả năng thu tính đến cuối năm 2024.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: Thành Duy

Một trong những nội dung trọng tâm được UBND tỉnh Nghệ An tập trung thảo luận tại phiên họp là công tác cải cách hành chính (CCHC). Với phương châm chỉ đạo xuyên suốt là “5 rõ” (rõ nội dung, rõ tham mưu, rõ người phụ trách, rõ thời gian, rõ sản phẩm), Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã ban hành chương trình công tác năm 2025 và lựa chọn 6 đơn vị để chỉ đạo điểm.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo công tác cải cách hành chính. Ảnh: Thành Duy

UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2025, xác định 8 mục tiêu, 45 nhiệm vụ cụ thể và 6 nhóm giải pháp đồng bộ. Chủ đề năm 2025 được lựa chọn là: “Quyết liệt, kịp thời – kỷ cương – gương mẫu – lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo”. Đến nay, 25/45 nhiệm vụ CCHC đã được hoàn thành, đạt 55,6% tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý công việc “nhanh – đúng – hiệu quả”. Các tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập cũng đang phát huy vai trò nắm bắt, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Hoàng Thanh Linh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Thành Duy

UBND tỉnh đã nghe Thanh tra tỉnh báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đáng chú ý, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, cơ quan điều tra các cấp thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã thụ lý, điều tra 18 vụ với 43 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã thụ lý giải quyết 7 vụ với 21 bị can. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý 6 vụ với 17 bị cáo.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, thiệt hại do tội phạm tham nhũng gây ra hơn 206 tỷ đồng và đã thu hồi hơn 87 tỷ đồng cho thấy nỗ lực không ngừng trong việc khắc phục hậu quả, đảm bảo tính răn đe và hiệu quả thực thi pháp luật trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã nghe báo cáo tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua đó, cho thấy, công tác phòng ngừa tội phạm đạt kết quả tích cực, các loại tội phạm tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm sâu; tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 5,5% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra.

Công tác đấu tranh với các loại tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ khám phá án hình sự đạt 92%, vượt 7% chỉ tiêu; trọng án đạt 100%. Nhiều chuyên án lớn, phức tạp liên quan “tín dụng đen”, công nghệ cao, đánh bạc, trộm cắp, lừa đảo chuyên nghiệp đã bị triệt phá.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, phong trào xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy” đạt kết quả nổi bật, đến nay, toàn tỉnh có 281/412 xã đạt tiêu chí. Việc bắt, giam giữ, xử lý tội phạm, thi hành án đảm bảo đúng pháp luật, không xảy ra oan, sai; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Thúc đẩy điều hành, quản trị hiệu quả trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

UBND tỉnh cũng đã nghe báo cáo tài chính Nhà nước năm 2024 của tỉnh Nghệ An. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã đưa ra kết luận chỉ đạo cụ thể đối với từng nội dung, yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo để trình HĐND tỉnh, đồng thời, phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, điều hành trong 6 tháng cuối năm 2025.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo tính sát, đúng trong khâu thẩm định các công trình, dự án để vừa tiết kiệm, chống lãng phí, song vừa hiệu quả; tránh phát sinh điều chỉnh tổng mức đầu tư vượt cả tỷ lệ vốn dự phòng.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về công tác CCHC, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá việc tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách được triển khai thường xuyên, liên tục, có cả sự chỉ đạo quyết liệt và cảnh báo nghiêm khắc từ lãnh đạo tỉnh, cấp trên với cấp dưới. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được phân tích, mổ xẻ sâu hơn trong báo cáo.

Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu tính toán lại cách thức, tần suất và trọng tâm kiểm tra CCHC, bảo đảm hiệu quả thực chất; tránh hình thức, nể nang. Yêu cầu này càng cấp thiết khi toàn tỉnh chuẩn bị triển khai mô hình chính quyền 2 cấp với 130 xã, phường.

Báo cáo công tác CCHC cũng cần thể hiện rõ hơn vai trò, tác động của cải cách thể chế. Đặc biệt, kết quả cắt giảm 40% thủ tục hành chính phải được nêu cụ thể, định lượng rõ ràng. Việc triển khai Đề án 06 và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng phân tích, làm rõ nguyên nhân các vụ khiếu nại, tố cáo, trong đó, phần lớn liên quan đến tranh chấp đất đai.

Dự báo 6 tháng cuối năm, khi mô hình chính quyền cấp huyện không còn và tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, lượng đơn thư có thể gia tăng, nhất là các vụ tồn đọng.

Do đó, cần khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc, đặc biệt, trong thời gian hơn 15 ngày còn lại trước khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phươg 2 cấp.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu tập trung xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A và tại một số dự án trọng điểm khác.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị tiếp tục quan tâm bố trí đầy đủ lực lượng Công an chính quy tại các xã, phường trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong nhóm thanh, thiếu niên vốn có xu hướng gia tăng, nhất là tại các địa bàn ven đô thị.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giao thông. Đồng thời, các lực lượng chức năng cần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng người điều khiển phương tiện có chất ma túy trong cơ thể - chỉ trong 5 tháng đầu năm đã phát hiện 104 trường hợp, một con số rất đáng lo ngại.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, lực lượng Công an tổ chức thêm các khóa sát hạch và cấp Giấy phép lái xe ngoài giờ hành chính để đáp ứng yêu cầu của xã hội, đặc biệt ưu tiên các đối tượng sinh viên, người lao động trong lĩnh vực vận tải.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến liên quan đến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Ảnh: Thành Duy