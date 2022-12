Bud Hill Farm - Trang trại Đồi Chồi: Điểm nhấn của mô hình nông nghiệp sạch

(Baonghean.vn) - Nhìn lại gần 6 năm chơi bóng trên sân Vinh của Văn Đức, chắc hẳn ai cũng cảm nhận được cầu thủ này đã tận hiến thế nào cho Sông Lam Nghệ An. Và giờ đây khi Văn Đức rời đi đội bóng xứ Nghệ sẽ phải làm gì để khỏa lấp khó khăn này.

(Baonghean.vn) - Nhận được thông báo ma túy giấu trên lư hương, chính diện cổng nghĩa trang, Dũng đã chở Hiếu đến lấy “hàng”. Khi Hiếu vừa cầm ma túy lên thì bị công an bắt quả tang.

Sáng sớm 5/12, phi hành đoàn tàu Thần Châu-14 của Trung Quốc đã về tới Bắc Kinh sau khi hạ cánh an toàn tại bãi đáp Đông Phong.

(Baonghean.vn) - Sáng 5/12, tại TP. Vinh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tiếp xã giao Ngài Jaya Ratnam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam và đoàn công tác.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13411 ngày 5-12-2022

Lượng ôtô "Made in Vietnam" khoảng 362.500 chiếc sau 10 tháng năm 2022, xếp dưới các quốc gia hàng đầu như Thái Lan, Indonesia, Malaysia.

(Baonghean.vn) - Sau khi mùa giải V.League 2022 kết thúc, Sông Lam Nghệ An đã thanh lý hợp đồng với 2 ngoại binh Oseni và Mario và chỉ giữ lại Olaha. Olaha sẽ thi đấu như thế nào trong mùa giải tới để đáp ứng được kỳ vọng của ban huấn luyện và người hâm mộ xứ Nghệ?

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An kỷ niệm 20 năm thành lập; Nông dân Nghệ An chong điện thâu đêm chăm hoa Tết; không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam... Đó là những thông tin nổi bật trên Báo Nghệ An hôm nay.