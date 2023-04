Các chợ hải sản ở Cửa Lò nhộn nhịp đón du khách

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Cửa Lò kỳ vọng đón khoảng 60.000 lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, các chợ hải sản nhộn nhịp du khách đến tham quan, mua sắm…

Sáng sớm, chợ bến cá Nghi Thủy (phường Nghi Thủy) đã tấp nập khách du lịch đến trải nghiệm cảnh “trên bến dưới thuyền”, những con tàu sau những ngày đánh bắt đã cập bến. Hải sản tươi sống được vận chuyển ngay lên bờ. Những cá, tôm, mực, cua, ghẹ… còn tươi roi rói được các chị, các mẹ, các tiểu thương đưa ngay lên chợ họp. Du khách tha hồ lựa chọn hải sản Cửa Lò để đưa về nhà hàng, khách sạn chế biến hoặc đóng gói mang về làm quà.

Chị Nguyễn Tú Trinh, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: “So với các vùng biển khác thì hải sản Cửa Lò vẫn ngon nhất. Do đó, mỗi khi vào Cửa Lò, tôi và mọi người trong đoàn đều mua hải sản mang về làm quà cho người thân, bạn bè. Trong đó, cá thu là lựa chọn hàng đầu”.

Bên cạnh hải sản tươi sống thì các loại chả mực, chả tôm, chả cá thu… cũng được du khách tìm mua. Ở ngay cổng ra vào chợ bến cá, hàng chả mực chị Hoa Thị Thảo tấp nập người mua. Chị Thảo cho biết: “Từ đầu tháng Tư đến nay, khách đến Cửa Lò đông nên việc buôn bán cũng thuận lợi hơn. Riêng trong những ngày lễ vừa qua, lượng khách đặt mua chả mực, chả tôm, chả cá thu tăng đột biến. Có những hôm, tôi bán được cả tạ chả các loại cho du khách. Giá các loại chả cơ bản ổn định, không tăng so với trước”.

Lượng khách mua hải sản đông nên các dịch vụ hậu cần như: đóng gói, nướng cá, dịch vụ xe điện, bán thùng xốp, đá lạnh bào… nhờ đó cũng rất đắt khách. Tranh thủ nghỉ lễ, không phải đi học nên rất nhiều em học sinh ra phụ bố mẹ việc đóng gói hải sản, kiếm thêm thu nhập.

Ông Nguyễn Cường- Trưởng ban Quản lý chợ bến cá Nghi Thủy cho biết: “Để phục vụ du khách mùa du lịch, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ, chúng tôi đã quán triệt các tiểu thương kinh doanh tại chợ về vấn đề niêm yết giá, cân đúng, cân đủ, không chèo kéo khách, không tự ý nâng giá. Mặt khác, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được bà con quan tâm, chú trọng. Do đó, khách yên tâm mua sắm, không lo bị “hét giá”.

Nhiều du khách, ngại dậy sớm để ra bến lại chọn chợ hải sản Cửa Lò (phường Thu Thủy) để trải nghiệm và mua các loại hải sản về làm quà. Chợ hải sản tấp nập nhất vào khoảng 7-9h sáng hàng ngày. Hải sản được bày bán ở chợ là các sản phẩm từ các chuyến ra khơi trong ngày của ngư dân trong vùng. Mực câu, mực luộc của ngư dân phường Nghi Hải; hải sản tươi sống tự nhiên như: mực nháy, ghẹ, cua… của ngư dân đánh bắt gần bờ về; đến các loại hải sản nuôi như: ốc hương, tôm sú, cá mú, cá vược... của người dân Nghi Tân, Nghi Thiết, Nghi Quang.

Theo khảo sát, hiện giá các loại hải sản tại chợ tăng nhẹ so với mùa thấp điểm du lịch, mực nháy dao động từ 450.000-600.000 đồng/kg, mực luộc biển giá từ 400.000 -500.000 đồng/kg, tôm biển 400.000-500.000 đồng/kg, cá thu từ 180.000-250.000 đồng/kg...".

Còn tại chợ Hôm (phường Nghi Thủy), các tiểu thương cũng đã chuẩn bị lượng lớn các hải sản khô, các sản phẩm làng nghề như mắm tôm, mắm tép, nước mắm hạ thổ, ruốc… để phục vụ du khách.

Ngoài các chợ truyền thống thì vào những ngày này, các làng nghề chế biến hải sản, chế biến nước mắm ở Cửa Lò cũng tấp nập khách du lịch đến thăm quan, mua hàng. Để thu hút du khách, các địa phương ngoài chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng; đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng chất lượng sản phẩm thì còn quan tâm cải tiến mẫu mã; xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm để hút khách du lịch.

Ông Trần Đức Thương - Giám đốc HTX Làng nghề nước mắm Hải Giang (phường Nghi Hải) cho biết: “Khách du lịch thường mua nước mắm độ đạm cao, đóng chai thủy tinh, dung tích 500ml, đóng gói trong túi giấy đẹp mắt. Nắm bắt thị hiếu khách hàng, chúng tôi có đa dạng mẫu mã để đáp ứng nhu cầu của khách. Đồng thời, khách khi đến làng nghề có thể trải nghiệm một số công đoạn chế biến nước mắm truyền thống của người dân làng nghề; chụp ảnh lưu niệm và tham quan gian hàng trưng bày”.

Bắt đầu từ kỳ nghỉ lễ đến hết tháng 7 được coi là cao điểm của mùa du lịch, du khách đến Cửa Lò không chỉ để nghỉ dưỡng, tắm biển mà còn thưởng thức các đặc sản biển, mua hải sản, sản phẩm làng nghề về làm quà.

Xác định, đây chính là “kênh” để lan tỏa, quảng bá thương hiệu hải sản, sản phẩm làng nghề ở Cửa Lò, do đó, ngay từ khi bước vào mùa du lịch, thị xã đã ban hành các công văn, thông báo về việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá, đảm bảo an ninh, trật tự tại các chợ để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm, mua sắm của du khách.