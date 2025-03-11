Thị trường Các chuyên gia tin tưởng giá vàng tuần này tăng trở lại Giá vàng giảm 2,47% trong tuần qua nhưng vẫn duy trì gần mốc 4.000 USD/ounce, các chuyên gia tin tưởng giá vàng tuần này từ 3/11 - 9/11 sẽ tăng trở lại

Tính đến thời điểm cuối tuần trước, giá vàng giao ngay ở mức 4.003,15 USD/ounce, giảm 2,47% so với tuần trước. Mặc dù áp lực giảm giá vẫn hiện hữu, giá vàng duy trì ổn định trên mức 4.000 USD/ounce, cho thấy tâm lý thị trường đang tạm ổn định trước khi xác lập xu hướng mới.

Các chuyên gia nhận định việc giá vàng giữ vững quanh vùng hỗ trợ này là dấu hiệu tích cực cho khả năng phục hồi trong thời gian tới, đặc biệt khi nhà đầu tư vẫn xem vàng là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu.

Theo khảo sát hàng tuần của Kitco News, giới phân tích tỏ ra khá thận trọng về xu hướng giá vàng ngắn hạn. Trong số 14 chuyên gia Phố Wall tham gia, chỉ 3 người (21%) dự báo giá vàng tăng, 3 người khác (21%) cho rằng giá sẽ giảm, còn lại 8 người (57%) dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Ngược lại, khảo sát trực tuyến với 282 nhà đầu tư cá nhân trên Main Street cho thấy tâm lý tích cực áp đảo: 64% kỳ vọng giá vàng tăng, 18% dự báo giảm và 18% cho rằng giá sẽ ổn định. Điều này cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đặt niềm tin vào khả năng phục hồi của giá vàng.

James Stanley, chiến lược gia cấp cao tại Forex.com, cho biết giá vàng đã phục hồi trở lại trên mốc 4.000 USD/ounce vào giữa phiên giao dịch thứ 6, sau đợt bán tháo mạnh đầu tuần. Ông đánh giá đây là tín hiệu tích cực, khi vùng hỗ trợ 3.895 USD/ounce vẫn được duy trì.

Theo Stanley, đà giảm giá vàng vừa qua chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng parabol kéo dài hai tháng và mô hình “đỉnh kép” trước đó. Ông cho rằng đợt điều chỉnh này giúp giá vàng lấy lại cân bằng, đồng thời khẳng định xu hướng cơ bản của vàng vẫn là tăng giá. Stanley nhận định giá vàng có thể tiếp tục đi ngang trước khi tìm được lực mua mới để bứt phá lên vùng 4.175 USD/ounce, mức cần thiết để khôi phục xu hướng tăng rõ rệt.

Daniel Pavilonis, chuyên gia giao dịch hàng hóa cao cấp tại RJO Futures, nhận định phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là yếu tố chính khiến giá vàng giảm. Ông cho biết việc Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định “việc cắt giảm lãi suất trong tháng 12 chưa chắc chắn” đã khiến kỳ vọng giảm lãi suất của thị trường sụt mạnh từ 93% xuống chỉ còn khoảng 62%.

Pavilonis cho rằng Fed đang mắc kẹt giữa hai lựa chọn khó khăn: nếu tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ việc làm, nguy cơ lạm phát tăng trở lại sẽ rất cao; còn nếu duy trì mức lãi suất hiện nay, tăng trưởng có thể suy yếu. Trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa, lợi nhuận doanh nghiệp biến động và căng thẳng thương mại chưa dứt, giá vàng vẫn được xem là tài sản phòng thủ quan trọng.

Pavilonis cho rằng bức tranh dài hạn của giá vàng vẫn tích cực. Các yếu tố cơ bản làm giá vàng tăng chưa thay đổi, đặc biệt là nợ công Mỹ tăng cao, xu hướng các chính phủ phải làm yếu đồng tiền để giảm gánh nặng tài chính, cùng nhu cầu vàng vật chất đang gia tăng mạnh.

Theo ông, việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm đã khiến các kim loại quý như bạc, bạch kim và palladium tăng giá, kéo theo sự chú ý trở lại với vàng. Pavilonis khẳng định giá vàng có thể còn đi ngang trong vài tháng tới như giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, nhưng sau đó sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới khi các yếu tố vĩ mô hỗ trợ quay trở lại.

Tại Hội nghị Thị trường Kim loại Quý Toàn cầu của LBMA, các chuyên gia quốc tế đều đưa ra nhận định lạc quan về giá vàng năm 2026.

Họ dự đoán giá vàng có thể kiểm định ngưỡng 5.000 USD/ounce vào cùng kỳ năm sau, tương đương mức tăng khoảng 25% so với hiện nay. Đây được xem là dự báo tích cực nhất trong nhiều năm, sau hai năm liên tiếp các tổ chức tài chính đánh giá thấp đà tăng của giá vàng.

Các tổ chức tài chính lớn như HSBC, Bank of America và Société Générale đều dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Ngoài ra, Metals Focus còn cho rằng giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce ngay trong năm 2025 nếu dòng vốn đầu tư tiếp tục mạnh lên. Sự thống nhất của các định chế tài chính hàng đầu cho thấy giá vàng vẫn đang được xem là tài sản an toàn hàng đầu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Theo Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, áp lực bán có thể còn kéo dài, song xu hướng tăng dài hạn của giá vàng vẫn chưa bị phá vỡ. Ông dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tích lũy, và việc đóng cửa tuần trên 4.000 USD sẽ là tín hiệu tích cực cho thị trường.

Aaron Hill (FP Markets) cho rằng giá vàng đang chịu ảnh hưởng trái chiều khi Fed tạm dừng nới lỏng và Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thuế quan. Dù vậy, ông vẫn lạc quan rằng hoạt động mua vào từ ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng ngừa rủi ro sẽ giữ cho giá vàng ở vùng cao, đồng thời khuyến nghị mua vào khi vàng giảm dưới 3.950 USD.

Theo CNBC, Viện Đầu tư Wells Fargo mới đây đã nâng dự báo giá vàng cuối năm 2026 lên mức 4.500 - 4.700 USD/ounce, cao hơn đáng kể so với dự báo cũ 3.900 - 4.100 USD/ounce. Các chuyên gia cho rằng căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như tài sản trú ẩn an toàn.

Với xu hướng này, giá vàng nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao trong năm 2026. Giới đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến kinh tế Mỹ, chính sách tiền tệ của FED và biến động đồng USD để có chiến lược mua bán vàng hợp lý, tránh bị cuốn vào những “sóng giá” bất ngờ.