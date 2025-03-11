Thị trường Giá vàng hôm nay 3/11/2025: Bảng giá vàng ACB SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 3/11/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ ở mức 148,4 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC có giá 149,2 triệu, vàng thế giới giảm nhẹ về 4003 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/11/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 3/11/2025, giá vàng miếng trong nước ở mức 148,4 triệu đồng chiều bán. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với mở đầu tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147 - 148,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với giá mở cửa ngày 27/10 tuần trước, giá vàng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với 7 ngày trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với tuần trước, giá vàng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 3/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với 7 ngày trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 3/11/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 3/11/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146,4 148,4

- - Tập đoàn DOJI

146,4 148,4

- - Mi Hồng

147 148,4 - - PNJ

146,4

148,4

- - Bảo Tín Minh Châu

146,9

148,4

- -

Phú Quý 145,9 148,4

- - Vàng ACB 146,4 148,4 - -

1. DOJI - Cập nhật: 3/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,400 148,400 NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 145,300 148,300 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 144,100 147,100 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 143,800 147,800 Nguyên liệu 99.99 141,800 143,800 Nguyên liệu 99.9 141,600 143,600

2. PNJ - Cập nhật: 3/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,400 148,400 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145,300 148,300 Vàng Kim Bảo 999.9 145,300 148,300 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,300 148,300 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 145,300 148,300 Vàng nữ trang 999.9 145,000 148,000 Vàng nữ trang 999 144,850 147,850 Vàng nữ trang 9920 143,920 146,920 Vàng nữ trang 99 143,620 146,620 Vàng 916 (22K) 132,670 135,670 Vàng 750 (18K) 103,650 111,150 Vàng 680 (16.3K) 93,290 100,790 Vàng 650 (15.6K) 88,850 96,350 Vàng 610 (14.6K) 82,930 90,430 Vàng 585 (14K) 79,230 86,730 Vàng 416 (10K) 54,220 61,720 Vàng 375 (9K) 48,150 55,650 Vàng 333 (8K) 41,490 48,990

3. BTMC - Cập nhật: 3/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 146,900 148,400 Vàng miếng Rồng Thăng Long 146,200 149,200 Vàng nhẫn trơn BTMC 146,200 149,200 Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 144,400 148,200 Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 144,300 148,100

4. SJC - Cập nhật: 3/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,400 148,400 Vàng SJC 5 chỉ 145,800 148,420 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,800 148,430 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143,600 146,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143,600 146,200 Nữ trang 99,99% 142,100 145,100 Nữ trang 99% 139,163 143,663 Nữ trang 68% 91,327 98,827 Nữ trang 41,7% 53,162 60,662

Giá vàng thế giới hôm nay 3/11/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 3/11 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4003,57 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 105,55 USD/ounce so với đầu tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,347 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 21,2 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng trong nước biến động mạnh với bước giá hàng triệu đồng theo chiều giá vàng thế giới. Trong 2 ngày đầu tuần, sáng 27/10, giá vàng miếng SJC đã giảm 300 nghìn ở chiều mua. Sang ngày thứ 3, mức giảm giá vàng còn sâu hơn, từ 3,3 đến 3,8 triệu đồng, đưa giá xuống mức thấp nhất tuần 143,1 - 145,1 triệu đồng/lượng.

Đến giữa tuần, xu hướng đảo chiều khi các nhà đầu tư bắt đáy. Ngày 29/10, giá vàng miếng SJC hồi phục từ 2 đến 3 triệu đồng/lượng, lên 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng. Sau đó, thị trường tiếp tục phục hồi nhẹ vào ngày thứ 5, thứ 6, tăng khoảng 800 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng.

Vào cuối tuần, giá vàng lại giảm nhẹ sau kết quả đàm phán thương mại Mỹ - Trung, chốt giá ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Tính chung cả tuần, giá vàng miếng giảm khoảng 800 nghìn đến 1,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn có các mức biến động tương đương. Vào thứ 2, vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng. Sau 2 ngày đầu tuần, giá vàng nhẫn giảm về mức đáy của tuần 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Sang ngày thứ 4 đến cuối tuần, giá vàng tăng mạnh trở lại. Tuy có các đợt giảm giá xem kẽ nhưng mức biến động không nhiều, dao động thay đổi chỉ từ 300 - 400 nghìn đồng/lượng và chốt ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát hàng tuần của Kitco News, phần lớn chuyên gia trong ngành đang ở trạng thái trung lập khi giá vàng biến động hẹp và thiếu tín hiệu đột phá.

Cuộc khảo sát có 14 chuyên gia Phố Wall tham gia, trong đó 21% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này, 21% dự báo giá vàng giảm, còn lại 57% cho rằng giá vàng dao động đi ngang.

Dù giới chuyên gia tỏ ra thận trọng, kết quả khảo sát trực tuyến của Kitco với 282 nhà đầu tư cá nhân lại cho thấy tâm lý lạc quan áp đảo. Trong số này, 180 người (64%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần này, chỉ 51 người (18%) dự báo giá vàng giảm và 51 người khác (18%) cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang.