Các cơ sở mầm non ở Nghệ An tạm dừng hoạt động để phòng tránh dịch Covid-19

Sáng nay (29/7), Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản tạm dừng hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trong các ngày nghỉ, ngày hè đối với giáo dục mầm non.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các trường mầm non tạm thời nghỉ học. Ảnh: M.H

Theo đó, do trong mấy ngày qua dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường nên để phòng, chống dịch và đảm bảo an toàn trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đao tạo các huyện, thành, thị chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ vào các ngày nghỉ, ngày hè cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục hoặc có người nhà đã trở về từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong 14 ngày vừa qua phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, thực hiện tự cách ly theo hướng dẫn của ngành Y tế./.