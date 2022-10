Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ người dân bị thiệt hại bởi mưa lũ ở Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 13/10, một số địa phương, doanh nghiệp tiếp tục thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị thiệt hại bởi thiên tai trên địa bàn Nghệ An.



*Đoàn công tác của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng, do đồng chí Bún Hương Xulyxay - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động phúc lợi và xã hội Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà hỗ trợ chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Sơn, chung tay khắc phục hậu quả của thiên tai.

Đoàn công tác của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng gửi lời thăm hỏi, động viên người dân sớm vượt qua khó khăn và trao 3 tấn gạo nếp, các nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ chính quyền, nhân dân Kỳ Sơn vượt qua khó khăn. Những món quà thể hiện tình hữu nghị đoàn kết Việt - Lào, thủy chung giữa lãnh đạo và nhân dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An với tỉnh Xiêng Khoảng.

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình do ông Đào Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực làm trưởng đoàn đã đến Nghệ An thăm hỏi, động viên và trao ủng hộ nhân dân Kỳ Sơn hơn 159 triệu đồng cùng 5,5 tấn hàng hóa; trị giá 100 triệu đồng.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi và trao 206 phần quà, trị giá hơn 200 triệu đồng (tiền mặt và nhu yếu phẩm) cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Anh Sơn.

*Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP hỗ trợ 20 triệu đồng cho 10 gia đình có người mất do lũ lụt.

Đoàn trực tiếp đến nhà thăm hỏi, động viên và trao 8 triệu đồng cho 4 gia đình tại xã Hưng Chính, Nghi Ân - TP. Vinh, xã Nghi Lâm - huyện Nghi Lộc. Số tiền còn lại đoàn ủy quyền lại cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tới các hộ gia đình trong thời gian sớm nhất.

Thay mặt nhân dân Nghệ An và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, ông Phạm Xuân Thạch - Phó Chủ tịch Hội đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Quảng Bình và huyện, thành phố, doanh nghiệp đã quan tâm, ủng hộ tiếp thêm động lực để người dân Nghệ An vượt qua khó khăn./.