Các địa phương, đơn vị chúc mừng Báo Nghệ An nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Cục Thuế Nghệ An, Ngành Ngân hàng Nghệ An, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Chi Cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ các huyện Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Tương Dương; Thị ủy - UBND thị xã Hoàng Mai, Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn, Sư đoàn 324 - Quân khu 4, Công ty TNHH MTV Nhà in Báo Nghệ An, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Công ty Thủy điện Bản Vẽ, Công ty TNHH Công nghệ và Xét nghiệm y học (Medlatex) - Chi nhánh Nghệ An, Công ty CP Lâm sản Nghệ An - Khách sạn Lam Giang, Công ty Nhà Hà Nội số 30, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Nghệ An, Tổ chức Tài chính vi mô TYM, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An… đến chúc mừng Báo Nghệ An.

Đại diện các địa phương, cơ quan, đơn vị đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao Báo Nghệ An trong thời gian qua đã có bước phát triển toàn diện về chất lượng tuyên truyền, nội dung thông tin phong phú, hiệu quả, hình thức đẹp, sinh động, hấp dẫn; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhân dân, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.



Thay mặt tập thể Báo Nghệ An, Ban Biên tập Báo Nghệ An gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, ngành, đơn vị, địa phương. Thời gian tới, phát huy truyền thống, Báo Nghệ An tiếp tục nỗ lực xây dựng tập thể vững mạnh, đổi mới, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền, trên tinh thần “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”; luôn giữ vững và khẳng định thương hiệu, tiếp tục phát huy tốt vai trò, sứ mệnh - cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn của nhân dân tỉnh nhà./.