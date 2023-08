Các điểm sạt lở tại huyện Kỳ Sơn vẫn chưa thông xe

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đến sáng 8/8, các điểm sạt lở núi trên Tỉnh lộ 543 đoạn qua xã Mường Típ vẫn chưa thông xe sau 3 ngày xảy ra sự cố sạt lở đường nghiêm trọng do mưa lớn.

Ông Vi Văn Sơn - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kỳ Sơn cho biết, đến sáng 8/8 tại các điểm sạt lở núi, gây ách tắc, đường tỉnh 543 vẫn chưa thể thông xe ô tô. Sau nỗ lực giúp đỡ của Đồn Biên phòng Mường Ải (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và người dân, hiện mới chỉ có xe máy lách qua được.

Nguyên nhân do trời đang mưa to liên tục, các phương tiện máy móc không thể vào để khắc phục. Đặc biệt tại điểm sạt lở trên địa bàn xã Mường Típ, phía trên đỉnh của ta luy dương có một số khối đất đá treo lơ lửng, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Do đó các đơn vị không dám đưa phương tiện vào khắc phục, san gạt giao thông.

Cán bộ huyện Kỳ Sơn khảo sát một điểm sạt lở trên Tỉnh lộ 543. Ảnh: Nguyễn Trọng Bản

Trước đó, trong đêm 5/8, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có mưa to, xảy ra sạt lở nghiêm trọng trên Tỉnh lộ 543 - tuyến từ thị trấn Mường Xén đi Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải... và một số điểm trên Quốc lộ 7 từ thị trấn Mường Xén lên cửa khẩu Nậm Cắn.

Hiện nay, thời tiết ở Kỳ Sơn vẫn xuất hiện những đợt mưa vừa, mưa to, nên rất dễ xảy ra tình trạng sạt lở đất trên các tuyến đường, đặc biệt là tại những điểm mà trước đó đã từng bị sạt lở và những điểm sạt lở núi gần khu dân cư. Do vậy, chính quyền địa phương và người dân cần chủ động nắm bắt tình hình thời tiết để có phương án ứng phó, nhất là có giải pháp di dời dân ra khỏi khu vực rủi ro cao để tránh lũ ống, lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào./.