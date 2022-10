Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Tối 29/10, nhân kỷ niệm 54 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2022), Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Tối 29/10, UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi giao lưu với Đoàn cựu lưu học sinh Lào sang thăm trường cũ và thầy cô giáo tại Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Chiều 29/10, đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã đến thăm Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Hôm nay, 29/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp tháng 10 để tập trung bàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Tại thành phố Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An cho ý kiến vào hai đồ án quy hoạch phát triển huyện Đô Lương và thông qua chủ trương cấp phép đầu tư hai dự án với tổng số vốn hơn 275 tỷ USD…

(Baonghean.vn) - Nhằm khích lệ tinh thần cho các cầu thủ xứ Nghệ, Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An đã có mặt tại sân Vinh để động viên, giúp các cầu thủ sớm lấy lại sự tự tin, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Nghĩa Đàn hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan 3 đối tượng, thu giữ 81 kg pháo.

(Baonghean.vn) - Suốt chiều dài hơn 40 năm, trải qua những thăng trầm, Sông Lam Nghệ An luôn là niềm kiêu hãnh của người dân xứ Nghệ. Nhưng trong mùa giải này, niềm kiêu hãnh đó dường như đã chạm đáy.

(Baonghean.vn) - Đây là chủ trương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua tại cuộc họp thường kỳ tháng 10/2022 diễn ra vào sáng nay 29/10 trên cơ sở Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

(Baonghean.vn) - Sáng 29/10, tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (tỷ lệ 1/10.000).