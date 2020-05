Các đồng chí Trần Quốc Vượng, Trương Thị Mai và Đại tướng Tô Lâm dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

Cùng dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường Trong không khí thiêng liêng, thành kính, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động; soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đồng chí Trần Quốc Vượng dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường Đồng chí Trần Quốc Vượng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, trong nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân đoàn kết, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, đầu năm 2020, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid -19 đạt hiệu quả cao; nhân dân đồng tình, ủng hộ; quốc tế đánh giá cao về Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Mai dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường Biết ơn, kính trọng, hạnh phúc và tự hào về Bác, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn đại biểu làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Cường Dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung, xã Kim Liên (Nam Đàn). Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An về Kim Liên (Nam Đàn) cũng đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.

Đoàn đại biểu Bộ Công an dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Nguyên Sơn

Cùng đi có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Vũ Chiến Thắng - Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Nghệ An, đại diện lãnh đạo Công an Nghệ An, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An.



Trước anh linh của Bác Hồ, đoàn đại biểu nguyện hứa tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân và xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.



Dịp này, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở núi Chung, xã Kim Liên (Nam Đàn).

Đoàn cũng tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn tại Nhà tưởng niệm ở xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn).