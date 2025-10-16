Thị trường Các ngân hàng lớn đều tăng dự báo giá vàng thế giới năm 2026 Hai ngân hàng lớn vừa cùng nâng dự báo giá vàng thế giới lên mức 5.000 USD/ounce vào năm 2026, sau khi thị trường vàng liên tục tăng mạnh trong nhiều tuần qua

Sáng ngày 16/10, dữ liệu từ Sàn giao dịch liên lục địa (ICE) cho thấy giá vàng đã vọt lên 4234,16 USD/ounce, tăng 1,13% tương đương tăng 47,3 USD/Ounce trong 24 giờ qua. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 15/10, giá vàng giao ngay cũng đã đạt đỉnh trong ngày ở 4186,86 USD/ounce.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng mạnh là tình hình chính trị bất ổn và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất.

Ông Gary Wagner, chuyên gia phân tích kỹ thuật cao cấp về vàng, nhận định: “Làn sóng tăng giá hiện nay được thúc đẩy bởi sự bất ổn gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế trả đũa 100% đối với Trung Quốc.”

Song song với diễn biến này, hàng loạt ngân hàng lớn trên thế giới cũng đã điều chỉnh dự báo giá vàng.

Các chuyên gia hàng hóa của Societe Generale - tổ chức tài chính hàng đầu châu Âu cho rằng giá vàng vẫn còn nhiều dư địa tăng. Theo phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng thế giới có thể tăng thêm khoảng 1000 USD/ounce so với mức hiện tại.

Chỉ một tháng trước, khi giá vàng vẫn đang giao dịch dưới 4.000 USD/ounce, Societe Generale đã dự đoán rằng kim loại quý này có thể đạt 4.318 USD/ounce trong quý IV năm 2025.

Tuy nhiên, sau những diễn biến mới trên thị trường, cùng với việc dòng tiền từ các quỹ ETF và các ngân hàng trung ương tiếp tục đổ mạnh vào vàng, ngân hàng này đã quyết định nâng mục tiêu giá lên 5000 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Không chỉ Societe Generale, Bank of America (BoFA), ngân hàng lớn nhất của Mỹ cũng đưa ra cùng mức dự báo. BoFA cho rằng những chính sách kinh tế phi truyền thống của Nhà Trắng trong thời gian tới có thể tiếp tục tạo điều kiện cho giá vàng tăng cao.

Ông Jamie Dimon, Giám đốc điều hành của JPMorgan Chase, cho rằng kim loại quý này có thể còn tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Theo ông, trong bối cảnh kinh tế và chính trị thế giới đang nhiều biến động, giá vàng hoàn toàn có thể vượt mốc 5.000 USD, thậm chí lên tới 10.000 USD/ounce.

Theo dữ liệu của JPMorgan công bố từ tháng 6/2025, giá vàng vẫn đang duy trì xu hướng tăng ổn định (bullish) và có thể giữ đà này đến hết năm. Quả thực, những dự báo đó đang trở nên chính xác khi vàng liên tục lập đỉnh mới.