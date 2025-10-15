Thị trường Chiều 15/10, giá vàng nhẫn 9999 lên trên 152 triệu đồng/lượng Sau đà tăng mạnh buổi sáng, chiều 15/10, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng lên đến 152,3 triệu đồng/lượng, mức tăng 5,7 triệu trong 24h qua.

Chiều nay 15/10, thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến đợt tăng giá mạnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 146 - 148 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng thêm 1,9 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng nhanh hơn. Tại SJC, giá vàng nhẫn đã đạt 144,2 - 146,4 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua vào - bán ra, tăng tới 1,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua, mức tăng bằng với giá vàng miếng.

Tại Công ty PNJ, vàng nhẫn thương hiệu PNJ cũng tăng vọt lên 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán, mức tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán, cao hơn so với giá vàng miếng SJC.

Đặc biệt, tại Bảo Tin Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn tăng vọt lên mức 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán, tăng đến 5,7 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay được niêm yết ở mức 145 - 147,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Giá vàng thế giới tiếp tục lập kỷ lục mới, vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Đà tăng này đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm giảm thêm lãi suất và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng, khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn.

Chuyên gia Matt Simpson từ công ty môi giới StoneX cho biết, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần cùng những phát biểu mềm mỏng của Chủ tịch FED Jerome Powell đã củng cố niềm tin rằng lãi suất sẽ sớm hạ, qua đó hỗ trợ mạnh cho giá vàng.

Khi lãi suất thấp, lợi nhuận từ việc nắm giữ tiền mặt giảm, nên vàng trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn để bảo toàn giá trị.

Tình hình thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng cũng góp phần đẩy vàng tăng giá. Tổng thống Donald Trump đề xuất cắt giảm một số quan hệ thương mại với Bắc Kinh, bao gồm việc ngừng nhập khẩu dầu ăn, để đáp trả việc Trung Quốc ngừng mua đậu nành của Mỹ. Những động thái này khiến giới đầu tư lo ngại rủi ro toàn cầu gia tăng, càng khiến nhu cầu mua vàng tăng mạnh.

Theo ngân hàng ING, vàng và bạc đang là hai mặt hàng có hiệu suất cao nhất năm nay nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị.

Trong khi đó, tập đoàn BlackRock dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng dù đã ở mức kỷ lục. Ông Evy Hambro, Giám đốc đầu tư toàn cầu của BlackRock, cho rằng không chỉ vàng vật chất mà cổ phiếu các công ty khai thác vàng cũng sẽ hưởng lợi mạnh. Theo ông, xu hướng này có thể tiếp tục nếu đồng USD yếu đi và các rủi ro kinh tế chưa hạ nhiệt.