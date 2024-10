Xã hội Cán bộ hưu trí Báo Nghệ An và Báo Hà Tĩnh gặp mặt, giao lưu Ngày 26/10, tại thành phố Vinh, Ban liên lạc Hội hưu trí Báo Nghệ An và Ban liên lạc Hội hưu trí Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi gặp mặt về phía Báo Nghệ An có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Báo Nghệ An; cùng các cán bộ hưu trí Báo Nghệ An và Báo Hà Tĩnh.

Đoàn cán bộ hưu trí tham gia buổi gặp mặt lần này có 30 người, trong đó có 15 cán bộ từng công tác tại Báo Hà Tĩnh.

Đoàn tham quan Phòng truyền thống Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Tiếp đoàn, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể cán bộ hưu trí của Báo Nghệ An và Báo Hà Tĩnh đã luôn quan tâm và dành tình cảm đặc biệt cho Báo Nghệ An. Cũng trong buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Đức Kiên thông báo với đoàn về sự phát triển của Báo Nghệ An trong những năm gần đây.

Theo đó, năm 2015, sau khi đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới, từ đó đến nay, Báo Nghệ An đã không ngừng nâng cao chất lượng, được thể hiện rõ khi đoạt hơn 500 giải báo chí Quốc gia. Năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cho Báo Nghệ An.

Cũng trong năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá Báo Nghệ An là đơn vị đứng đầu các tờ báo đảng địa phương trong công tác chuyển đổi số.

Đoàn tham quan Phòng Hội tụ Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Thời gian tới, nối tiếp truyền thống, đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An luôn nỗ lực để xứng đáng là tờ báo Đảng vững vàng về bản lĩnh chính trị, sắc sảo về chuyên môn. Báo Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu "nhanh, trúng, đúng, hay - trình bày đẹp" trên báo in; tăng tính hấp dẫn, tiện ích, không ngừng đổi mới trên báo điện tử và phủ sóng thông tin Báo Nghệ An trên các nền tảng mạng xã hội.

Thay mặt các cán bộ hưu trí, ông Lâm Văn Đoàn - Hội trưởng Hội hưu trí Báo Nghệ An cảm ơn những tình cảm mà Báo Nghệ An đã dành cho đoàn. Đồng thời sẽ luôn theo dõi, cổ vũ, động viên cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An để tờ báo ngày càng phát triển.

Đoàn tham quan Khu đô thị Eco Centrai Park Vinh, Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Trước đó, đoàn đã thực hiện chuyến tham quan, chụp ảnh lưu niệm ở Khu đô thị Eco Central Park Vinh, Nghệ An./.