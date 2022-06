Cận cảnh loạt dự án ‘khủng’ sắp đổ bộ, hứa hẹn đổi thay diện mạo Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Là đô thị trung tâm phía đông Nghệ An lại sở hữu những lợi thế vượt trội về vị trí, giao thông hạ tầng, những năm gần đây Diễn Châu luôn đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án dịch vụ, du lịch, thương mại... tạo bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Và với loạt dự án khủng sắp đổ bộ, hứa hẹn sẽ là bệ phóng thúc đẩy Diễn Châu “cất cánh”.

VSIP Nghệ An II chọn Diễn Châu làm nơi đóng chân

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An ngày 25/2/2022, Tập đoàn Sembcorp đơn vị đầu tư KCN VSIP tại Nghệ An cho biết, VSIP cũng đang triển khai thủ tục xin cấp phép dự án VSIP Nghệ An II tại khu công nghiệp Thọ Lộc huyện Diễn Châu. Giai đoạn 1 của dự án sẽ có diện tích khoảng 600 ha thuộc địa phận 3 xã Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc; tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Dự án được đánh giá là nền tảng rất quan trọng để Diễn Châu phát triển, đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược vào huyện. Điều này không chỉ giúp giải quyết công ăn việc làm mà còn có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh doanh dịch vụ, thúc đẩy bộ mặt đô thị thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại.

Dự án 300 ha của tập đoàn Mường Thanh

Cùng với đó, Tập đoàn Mường Thanh đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và sân golf tại xã Diễn Trung với quy mô khoảng 300 ha. Dự án càng được mong đợi sẽ đa dạng các dịch vụ du lịch, thu hút du khách trong bối cảnh Diễn Châu đang xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế trọng điểm trong thời gian tới.

Trước đó, tập đoàn này cũng đã đầu tư Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái đạt tiêu chuẩn 5 sao với diện tích 350ha, tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng cùng nhiều hạng mục như: vườn thú hoang dã, khách sạn, biệt thự cao cấp, khu tắm bùn khoáng,công viên nước, sân golf.

Ngoài 2 dự án trên, một số dự án khác cũng đang được tỉnh xem xét phê duyệt như : Dự án Mở rộng trung tâm thương mại và mua bán phụ tùng Trung Huy tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu với tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng, Dự án Mở rộng nhà sản xuất giày da VietGlory tại xã Diễn Trường với mức đầu tư 506 tỷ đồng….

Những công trình giao thông giúp "mở rộng cánh cửa” đầu tư

Nằm trên tuyến hành lang kinh tế trọng điểm phía Đông Nghệ An, Diễn Châu là một trong những tâm điểm kết nối giao thông, thúc đẩy kinh tế của tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, huyện cũng chú trọng đầu tư cho các dự án hạ tầng nhằm hiện đại hóa bộ mặt đô thị, thu hút đầu tư.

Huyện đã phối hợp với Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông Vận tải) khởi công xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam (địa phận huyện Diễn Châu). Tuyến đường hoàn thành sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Diễn Châu đi các tỉnh, kéo địa phương gần hơn với Thủ đô Hà Nội.

Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn ( Thanh Hóa) vào Cửa Lò (Nghệ An) đi qua Diễn Châu cũng đang gấp rút thi công. Cộng với Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam, những công trình giao thông này đang giúp “ mở rộng cánh cửa” để Diễn Châu phát triển KT-XH, thu hút các dự án, nhà đầu tư tiềm năng.

Nhờ sức bật hạ tầng những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã chọn nơi đây thành tâm điểm đầu tư mới. Đơn cử như ông lớn như TNR Holding Vietnam…cũng đã có mặt tại Phủ Diễn.

Những công trình, dự án trên hứa hẹn sẽ tạo nên sự thay đổi lớn cho Diễn Châu trong tương lai gần, mở ra cơ hội phát triển để trở thành 1 trong 6 đô thị trung tâm, tâm điểm thu hút đầu tư của xứ Nghệ./.