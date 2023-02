Cảng hàng không quốc tế Vinh phải hủy 16 chuyến bay do sương mù

(Baonghean.vn) -Trong trận đấu giữa chủ nhà Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An, tại vòng 2 V.League 2023, cả hai huấn luyện viên đều than phiền về mặt sân quá xấu, khiến lối chơi gặp nhiều khó khăn.

(Baonghean.vn) - These are 2 projects in the field of manufacturing electronic equipment, components and industrial real estate.