Cảnh báo ngập lụt tại nhiều địa phương ở Nghệ An, sâu nhất có nơi trên 2m

(Baonghean.vn) - Theo tin mới nhận từ Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ, trong 06 giờ qua (từ 16h ngày 26/09 đến 22h ngày 26/09), khu vực các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo sẽ ngập lụt tại nhiều huyện, thành, thị.

Trong 06 giờ qua (từ 16h ngày 26/09 đến 22h ngày 26/09), khu vực các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động như sau: Phúc Do 108.4 mm, Yên Thắng 96.8 mm (Thanh Hóa); Yên Thượng 188.8 mm, Thác Muối 174.8 mm (Nghệ An); Sơn Thủy 203.4 mm, Sơn Hàm 193.6 mm (Hà Tĩnh); ...

Nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh đã bị ngập trong chiều 26/9/2023. Ảnh tư liệu Quang An

Cảnh báo, đợt mưa này nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối. Cụ thể là các huyện: Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Tp Vinh, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai.

Nhiều vùng ở Thanh Chương đã bị ngập trong ngày 26/9. Ảnh: CTV

Thời gian ngập lụt có khả năng kéo dài đến hết ngày 27/9, với độ sâu ngập lụt lớn nhất vùng núi: 1,0 - 1,5m, có nơi trên 2.0m; Độ sâu ngập lụt lớn nhất đồng bằng, ven biển: 0,3 - 0,5m

Do mưa lớn trong thời đoạn ngắn gây ngập lụt đến các tuyến đường ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và đi lại của người dân. Đề nghị người dân và các đơn vị theo dõi và có biện pháp phòng tránh.