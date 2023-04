Cầu thủ của Sông Lam Nghệ An 'sốc' khi bị Bình Phước thanh lý hợp đồng

(Baonghean.vn) - Cầu thủ Phan Bá Quyền thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An đang đầu quân cho Bình Phước thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 'sốc' khi bị câu lạc bộ này thanh lý hợp đồng chỉ sau 3 vòng đấu đầu tiên của mùa giải.

Ngày 18/9, phía Câu lạc bộ Bình Phước đưa ra thông báo, đã chấm dứt hợp đồng với Phan Bá Quyền do cầu thủ này không tuân thủ chiến thuật của huấn luyện viên Lê Thanh Xuân.

Điều này khá bất ngờ vì chỉ mới trải qua 3 vòng đấu đầu tiên của mùa giải nhưng câu lạc bộ đến từ Đông Nam Bộ đã đưa ra ngay quyết định thanh lý cầu thủ.

Trước đó, trong trận đấu giữa Bình Phước với Hòa Bình, Phan Bá Quyền được bố trí đá trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 hậu vệ. Phút thứ 9 cầu thủ này chuyền bóng lỗi, bị đối phương cướp được và phản công, trong nỗ lực truy cản đối phương trung vệ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An mắc sai lầm, khi phạm lỗi với tiền vệ Hòa Bình trong vòng cấm và dẫn đến Bình Phước phải chịu phạt đền ở phút thứ 9 của trận đấu.

Bàn thua sớm khiến huấn luyện viên Lê Thanh Xuân tỏ ra giận dữ và ngay sau đó Bá Quyền bị huấn luyện viên này thay ra. Đến phút 68, Võ Lý gỡ hòa cho Bình Phước để mang về 1 điểm quý giá trên sân khách.

Trải qua 3 vòng đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2023, Bá Quyền đều có mặt trong đội hình thi đấu của đội Bình Phước. Mặc dù chơi ở vị trí trung vệ, nhưng cầu thủ này vẫn đóng góp 1 bàn thắng cho đội nhà.

Trước thông tin bị thanh lý hợp đồng, Phan Bá Quyền tỏ ra rất buồn, anh chia sẻ với Báo Nghệ An: "Tôi thấy sốc khi hay tin mình bị thanh lý hợp đồng. Cầu thủ trẻ khó ai mà không phải mắc sai lầm. Trong suốt 2 mùa giải tôi chơi cho Bình Phước thì đây mới chỉ là lần đầu tiên tôi gặp sai sót, vậy mà ngay lập tức đã phải nhận về kết quả không tốt này. Tôi cố gắng gặp trực tiếp huấn luyện viên trưởng của đội bóng nhưng không được. Nếu chỉ vì sai lầm này mà tôi bị thanh lý hợp đồng thì không đáng".

Cũng cuối mùa giải 2022, Bá Quyền được Sông Lam Nghệ An cho Bình Phước mượn. Sự góp mặt của trung vệ này đã giúp Bình Phước thi đấu ổn định qua đó trụ hạng thành công.

"Ở mùa trước, Bình Phước có nguy cơ xuống hạng rất cao nên đã gọi tôi tới giúp đội. Tôi đã thi đấu không sót một trận đấu nào và chơi với phong độ ổn định, góp công không nhỏ để đội trụ hạng thành công" - Bá Quyền chia sẻ.

Nhận thấy Bá Quyền là cầu thủ có chuyên môn vững vàng, phù hợp với đội bóng, nên bước đến mùa giải 2023, Bình Phước đã trực tiếp liên hệ với Sông Lam Nghệ An để tiếp tục có được trung vệ này trong đội hình.

Nếu chỉ một sai lầm của cầu thủ trong một tình huống mà ngay sau đó quyết định thanh lý hợp đồng, là việc làm hết sức vội vàng, nếu không muốn nói là hơi thiếu tính chuyên nghiệp của Bình Phước. Câu lạc bộ hạng Nhất cần nêu rõ lý do thuyết hơn để tránh những ý kiến trái chiều.

Phan Bá Quyền sinh năm 2001, trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Anh bắt đầu sự nghiệp trong vài trò trung vệ. Do sở hữu phẩm chất kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật khá tốt, nên khi lên đến U16 cầu thủ gốc Yên Thành được các huấn luyện viên đội trẻ Sông Lam Nghệ An đôn lên chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Hiện anh có thể chơi tốt ở cả hai vị trí trung vệ và tiền vệ trụ. Tuy nhiên mùa giải 2023, Bá Quyền đã không được gọi lên đội 1 Sông Lam Nghệ An, bởi ở vị trí này anh không thể cạnh tranh được với những cầu thủ như Xuân Mạnh, Đình Châu, Nam Hải... Vì thế Bá Quyền đã chọn Bình Phước để thi đấu nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc.