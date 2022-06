Cầu thủ nhí tham dự Cúp Báo Nghệ An giao lưu cùng Huấn luyện viên Phạm Văn Quyến và cầu thủ Đặng Văn Lắm, Đinh Xuân Tiến

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Phạm Văn Quyến và 2 cầu thủ Đặng Văn Lắm, Đinh Xuân Tiến đã nhắn gửi tới các cầu thủ nhí tham dự Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022: “Cố gắng không ngừng rèn luyện để phát triển bản thân và thành công”.

Ngay sau Lễ họp báo về Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022 và bốc thăm chia bảng đấu cho các đội bóng tham dự, Ban Tổ chức giải đã tiến hành chương trình giao lưu giữa các đội bóng, cầu thủ nhí với huấn luyện viên và cầu thủ của Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An.

Khách mời tham gia giao lưu với các đội bóng, cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, năm 2022 là huấn luyện viên Phạm Văn Quyến - Quả bóng vàng Việt Nam năm 2003; 2 cầu thủ Đặng Văn Lắm, Đinh Xuân Tiến - Cầu thủ đội bóng Sông Lam Nghệ An, tuyển thủ U23 Việt Nam. Hai cầu thủ này đều trưởng thành từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Tại chương trình giao lưu, 2 cầu thủ Đặng Văn Lắm, Đinh Xuân Tiến đã chia sẻ về cảm xúc, kỷ niệm khi tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Cầu thủ Đặng Văn Lắm từng 2 lần tham gia giải và cùng đội nhi đồng huyện Đô Lương giành vị trí Á quân vào năm 2010. Cầu thủ Đinh Xuân Tiến từng cùng đội nhi đồng huyện Nam Đàn lên ngôi vô địch năm 2014. Cả 2 cầu thủ đều có những lời động viên đến các cầu thủ nhí: “Cố gắng không ngừng rèn luyện để phát triển bản thân và thành công”.

Huấn luyện viên Phạm Văn Quyến cũng đã chia sẻ về bí quyết để trở thành một cầu thủ giỏi, đó là “Một phần tài năng, chín phần khổ luyện”. Huấn luyện viên Phạm Văn Quyến mong muốn các cầu thủ nhí tham gia giải lần này thi đấu tự tin, mạnh dạn thể hiện năng lực bản thân.

“Các huấn luyện viên, tuyển trạch viên Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An sẽ luôn theo dõi sát sự thể hiện của các cầu thủ nhí để đánh giá và mời những cầu thủ nhí tài năng vào tập luyện trong các lứa trẻ của đội bóng. Các em hãy nỗ lực lên!” - huấn luyện viên Phạm Văn Quyến tâm tình cùng các cầu thủ nhí./.