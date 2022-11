Chăm lo tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác *

(Baonghean.vn) - Tối 19/11, sau trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An gặp Nam Định ở vòng cuối V.League 2022, Trần Đình Đồng đã chính thức giải nghệ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Hoà Bình vừa khiển trách, cảnh cáo 14 người thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh do vi phạm trong công tác.