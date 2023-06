Chắp cánh đam mê cho thiếu nhi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2023, Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An bước sang mùa giải thứ 25. ¼ thế kỷ qua, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của giải thể thao truyền thống tiêu biểu này đó là sự chung tay của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm vì tình yêu với con trẻ, với bóng đá.

Chung tay vì cộng đồng

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của hơn 20 đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh. Năm nay, Tập đoàn TH tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải. Tập đoàn TH - đơn vị sở hữu thương hiệu sữa TH true MILK khởi dựng dự án “Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao” với năm 2008 với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Đến nay, Tập đoàn đã không ngừng nghiên cứu và cho ra mắt hơn 140 dòng sản phẩm sữa tươi sạch và đồ uống tốt cho sức khỏe.

Sản phẩm TH luôn đặt tiêu chí “tươi”, “sạch” lên hàng đầu, hướng tới giá trị cốt lõi “Hoàn toàn từ thiên nhiên”, “Vì sức khỏe cộng đồng”. Dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thái Hương, Tập đoàn TH đã thành công đặt nền móng cho ngành sữa tươi sạch Việt Nam. Hiện thị phần của sữa tươi sạch TH true MILK trên thị trường Việt Nam trong phân khúc sữa tươi là hơn 45% và tổng nhận biết của người tiêu dùng thành thị với thương hiệu là 100%. Sau hơn một thập kỷ mang đến dòng sữa góp phần cải thiện và nâng cao tầm vóc, thể lực, trí lực cho người Việt, TH true MILK cũng liên tục đạt “Thương hiệu quốc gia” 8 năm liên tiếp.

Các sản phẩm mang thương hiệu TH không chỉ trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng trong nước mà hơn 140 loại sản phẩm của Tập đoàn đã mở rộng thị trường ra Trung Quốc và các nước ASEAN, nhiều lần đại diện cho quốc gia trong các sự kiện ngoại giao, các sự kiện thương mại trong và ngoài nước. Trên lộ trình kiến tạo hệ sinh thái thực phẩm sạch, hữu cơ, Tập đoàn TH tiếp tục đầu tư các dự án nông sản, dược liệu tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên. TH cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ với các dự án giáo dục, y tế… Tập đoàn TH, dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thái Hương (Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược) cũng chủ trương bảo tồn và phát triển tinh hoa thảo dược ngàn năm của dân tộc, sản xuất những sản phẩm thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm từ thảo dược, hoàn toàn từ thiên nhiên (làm đề án kinh tế dưới tán rừng), phát huy thế mạnh của rừng.

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Đối ngoại của Tập đoàn TH chia sẻ: “Vinh dự tiếp tục đồng hành cùng Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2023, chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tình yêu thể thao, rèn luyện thể lực tới các em nhỏ. Với sức khỏe nền tảng tốt, các em sẽ có đầy đủ điều kiện để theo đuổi đam mê, hướng tới cuộc sống hạnh phúc”.

Cùng đồng hành với vai trò là nhà tài trợ chính của giải là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á. Kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ tài chính, BAC A BANK đặc biệt chú trọng hoạt động tư vấn đầu tư với các dự án mang tính an sinh xã hội. Với tiêu chí không tối đa hóa lợi nhuận mà hợp lý hóa lợi ích, các dự án do BAC A BANK tư vấn đầu tư đều hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng sống như chế biến thực phẩm sạch hay các bệnh viện và trường học đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Đây là những lĩnh vực tạo ra giá trị cốt lõi, thân thiện với môi trường, đồng thời hướng tới một tương lai phát triển bền vững. Điều này thể hiện sâu sắc giá trị cốt lõi Vì con người, Vì hạnh phúc đích thực mà BAC A Bank kiên tâm giữ vững trong suốt hành trình phát triển. Đồng hành cùng giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An nhiều năm liền, BAC A BANK tự hào vì góp một phần nhỏ trong hành trình chắp cánh cho tình yêu bóng đá của nhiều cầu thủ nhí tài năng.

Với những đóng góp nổi bật cho kinh tế - xã hội đất nước trong suốt quá trình hoạt động, thương hiệu BAC A BANK luôn được khẳng định trên thị trường tài chính ngân hàng. Đặc biệt, Ngân hàng Bắc Á đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu thi đua cao quý của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.

Nuôi dưỡng niềm đam mê

Từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1996, đến nay, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã trải qua 24 mùa giải thành công, trở thành một trong những giải thể thao truyền thống tiêu biểu hàng năm của tỉnh Nghệ An. Đây cũng là một trong những giải bóng đá trẻ có lịch sử lâu đời nhất ở Việt Nam, nơi ươm mầm, phát hiện tài năng cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong cả nước. Nhiều cầu thủ trưởng thành từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An,trở thành những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Hàng trăm nhân tố khác bước ra từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã và đang khoác áo các đội bóng chuyên nghiệp, hạng Nhất, hạng Nhì.

Năm nay, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An tiếp tục trở lại với sự tham gia của 28 đội bóng trong cả tỉnh. Dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh song giải năm nay ngoài sự đồng hành của Tập đoàn TH - Ngân hàng Bắc Á, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển TTG, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nghệ An, còn có sự chung tay của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Nam Nghệ An, Công ty CP Cấp nước Nghệ An, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp, Tập đoàn Ecopark, Công ty CP TOSU Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Nghệ An, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, Công ty CP Nông thủy sản Nghệ An, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Cảng Nghệ Tĩnh, Xi măng Vicem Hoàng Mai, Golden City, Vietcombank Nghệ An, Bảo Việt nhân thọ Bắc Nghệ An, Bưu điện tỉnh Nghệ An,…Và Bệnh viện Đa khoa Vinh cũng tham gia giải với tư cách là đơn vị hỗ trợ chăm sóc y tế.

Một trong những nhà tài trợ Vàng của giải năm nay là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển TTG. Đây là công ty truyền thống 23 năm hoạt động trong đa ngành như: Bất động sản, xây dựng, vận tải, vật liệu xây dựng... Với phương châm "Uy tín tạo lên thương hiệu" làm kim chỉ nam, TTG Holdings đang từng bước khẳng định vị thế và trở thành tập đoàn phát triển đa ngành bền vững.

Ông Hà Đình Ninh - Phó Giám đốc Công ty cho biết: “Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An tổ chức là giải đấu có truyền thống và đầy tâm huyết của Báo Nghệ An và các đơn vị tổ chức. Đây là nơi ươm mầm tài năng bóng đá cho bóng đá tỉnh nhà. TTG rất tâm đắc với giải đấu và và mong muốn ngoài những đóng góp cho sự phát triển của kinh tế thì sẵn sàng chung tay vì sự phát triển chung của thể thao tỉnh Nghệ An.

Đến với Cúp Báo Nghệ An năm nay, ông Trần Minh Tính - Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An chia sẻ: “Cùng với việc làm tốt nhiệm vụ kinh doanh, chúng tôi luôn đồng hành với các hoạt động cộng đồng. Qua nhiều năm theo dõi, chúng tôi nhận thấy Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng một giải đấu giúp các địa phương có cơ hội phát hiện nhiều tài năng bóng đá nhí, giúp Câu lạc bộ Sông Lam có cơ hội có thêm nhiều “hạt giống tốt” để ươm mầm cho nền bóng đá tỉnh nhà”.

Với tư cách là một đơn vị đã gắn bó với Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An trong suốt 25 năm qua, ông Đặng An Hải - Phó Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh nói: “Chúng tôi vui mừng khi nhìn thấy quy mô giải càng lớn, tính chuyên nghiệp ngày càng cao. Đặc biệt năm nay dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt song qua theo dõi Báo Nghệ An, chúng tôi thấy các địa phương vẫn tổ chức tuyển quân sớm, các cháu luyện tập hăng say, phụ huynh theo sát các con. Điều này chứng tỏ “sức hút” mạnh mẽ của Giải bóng đá này”.

Từng tham gia với Báo Nghệ An với nhiều hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội như tặng áo ấm cho trẻ vùng cao, hỗ trợ người nghèo đón Tết, năm nay, Bưu điện tỉnh Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng Báo Nghệ An ở Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng. Bà Bùi Thị Minh - Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An tâm sự: “Cúp Báo Nghệ An là một sân chơi lý tưởng, là nơi để các cầu thủ nhí Nghệ An tài năng được phát hiện, bồi dưỡng. Và cũng từ đây nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng chơi bóng tốt sẽ được hỗ trợ, giúp đỡ để thực hiện niềm đam mê trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

Để tiến tới xây dựng một thế hệ cầu thủ chất lượng, để giá trị nhân văn của giải được lan tỏa, giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng lần thứ 25 cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của UBMTTQ tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Hội Khuyến học với việc dành nhiều phần quà, suất học bổng cho các học sinh nghèo học giỏi, đá bóng hay. Đây là những phần thưởng xứng đáng để khích lệ tinh thần các em có hoàn cảnh khó khăn vừa đam mê đá bóng nhưng vẫn nỗ lực học tập tốt./.