Cháy lớn ở cửa hàng nội thất tại Nghệ An

Vào hồi 12h17 phút ngày 11/02, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy tại một cửa hàng kinh doanh nội thất, đồ chơi trẻ em, xe máy, xe đạp điện... tại thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông. Vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu vực tầng 2 của cửa hàng này.

Đám cháy bốc lên từ khu vực tầng 2. Ảnh: Lê Trần

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 6 xuất 02 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp Công an huyện Con Cuông, triển khai các đội hình chữa cháy. Đồng thời, giúp người dân di chuyển hàng hóa đến nơi an toàn.