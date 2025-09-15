Chuyển đổi số Chi phí sửa chữa ngoài bảo hành cho những chiếc iPhone mới có thể lên tới 799 USD Chi phí sửa chữa ngoài chế độ bảo hành cho các mẫu iPhone mới vừa được Apple công bố khiến nhiều người chú ý, với mức phí sửa chữa cao nhất lên tới 799 USD.

Sửa chữa ngoài bảo hành là gì?

Trong hệ thống dịch vụ của Apple, sửa chữa ngoài bảo hành là khái niệm chỉ những trường hợp thiết bị gặp sự cố không xuất phát từ lỗi sản xuất. Nói cách khác, nếu vấn đề không nằm trong phạm vi mà Apple cam kết bảo vệ trong chính sách “Bảo hành có giới hạn” thì người dùng sẽ phải chi trả chi phí sửa chữa hoặc thay thế.

Theo quy định, Apple chỉ bảo hành iPhone và các phụ kiện chính hãng đi kèm trong hộp sản phẩm cho các lỗi sản xuất trong vòng một năm kể từ ngày mua. Các lỗi này thường bao gồm những trục trặc phần cứng hoặc linh kiện bị hỏng do quá trình chế tạo, chứ không bao gồm những hư hỏng phát sinh từ việc sử dụng sai cách.

Ảnh minh họa.

Điều này đồng nghĩa, nếu iPhone của bạn bị rơi vỡ, hư hỏng do va đập, ngấm nước ngoài phạm vi chống nước tiêu chuẩn, hay bất kỳ sự cố nào do tác động bên ngoài, thiết bị sẽ không được Apple sửa chữa miễn phí.

Thay vào đó, người dùng phải trả một khoản phí nhất định, tùy thuộc vào loại hỏng hóc và linh kiện cần thay thế. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, khi thiết bị không đủ điều kiện để được sửa, Apple có thể yêu cầu thanh toán toàn bộ giá trị thay thế. Đây là lý do vì sao việc nắm rõ phạm vi bảo hành và chi phí ngoài bảo hành trở nên rất quan trọng đối với người dùng iPhone.

Phí dịch vụ dao động từ 99 đến 799 USD

Sau sự kiện ra mắt iPhone mới vừa qua, Apple đã nhanh chóng cập nhật công cụ “Sửa chữa và Dịch vụ” trên trang web chính thức, bổ sung chi phí ngoài bảo hành cho loạt iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air. Đây là mức phí áp dụng khi thiết bị gặp sự cố nằm ngoài phạm vi bảo hành có giới hạn, chẳng hạn như nứt màn hình, hư hỏng kính, pin chai hay những hỏng hóc nghiêm trọng khác.

Theo bảng giá mới, chi phí thay màn hình trước cho iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro đều ở mức 329 USD, trong khi phiên bản Pro Max có giá cao hơn, 379 USD. Trường hợp kính sau bị hư hỏng, mức phí được giữ đồng đều ở 159 USD cho tất cả các mẫu. Nếu cả màn hình và kính sau cùng bị hỏng, người dùng sẽ phải chi trả từ 419 USD đến 469 USD, tùy dòng máy.

Đối với pin, chi phí thay thế dao động từ 99 USD cho iPhone 17 đến 119 USD với các mẫu cao cấp hơn. Riêng cụm camera sau có sự chênh lệch rõ rệt, iPhone 17 và iPhone Air có mức phí 169 USD, trong khi iPhone 17 Pro và Pro Max lên tới 249 USD.

Trong trường hợp thiết bị gặp những hỏng hóc nghiêm trọng khác ngoài danh mục nêu trên, người dùng có thể phải trả từ 599 USD cho iPhone 17 đến 799 USD cho iPhone 17 Pro Max.

Tuy nhiên, chi phí sẽ được giảm đáng kể nếu người dùng đăng ký gói bảo hiểm AppleCare+. Cụ thể, giá sửa màn hình hoặc kính nứt chỉ còn 29 USD cho mỗi trường hợp, và 58 USD nếu cả hai cùng bị hỏng. Việc thay pin sẽ hoàn toàn miễn phí, trong khi sửa chữa camera sau hoặc các hỏng hóc khác chỉ còn 99 USD.

Với mức phí dao động từ 99 USD đến 799 USD, Apple đang nhấn mạnh sự khác biệt rõ rệt giữa dịch vụ ngoài bảo hành và gói bảo hiểm AppleCare+, qua đó khuyến khích người dùng cân nhắc sử dụng gói AppleCare+ để tiết kiệm chi phí sửa chữa dài hạn. Đây cũng là minh chứng cho chiến lược của Apple trong việc gia tăng giá trị dịch vụ sau bán hàng bên cạnh việc kinh doanh phần cứng.