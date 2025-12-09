Chuyển đổi số iPhone 17 Pro so với iPhone 17 Pro Max: 3 điểm khác biệt cơ bản nhất Apple vừa chính thức trình làng bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, thu hút sự chú ý của giới công nghệ. Dù có nhiều điểm tương đồng nhưng hai phiên bản vẫn khác biệt rõ rệt ở ba yếu tố then chốt là màn hình, pin và bộ nhớ.

Trước thềm sự kiện ra mắt iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, giới công nghệ từng rộ lên tin đồn rằng Apple sẽ tiếp tục duy trì chiến lược khác biệt hóa bằng cách trang bị một số tính năng cao cấp độc quyền cho phiên bản Pro Max.

Ảnh minh họa.

Thông tin này càng có cơ sở khi nhìn lại những năm trước, Apple từng “ưu ái” Pro Max với các tính năng camera Telephoto tiên tiến hơn so với bản Pro thông thường. Tuy nhiên, năm nay, Apple đã quyết định mang đến sự công bằng hơn khi cả iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều sở hữu bộ tính năng chung, bao gồm cụm camera nâng cấp, chip xử lý thế hệ mới và màn hình ProMotion được cải thiện.

Dẫu vậy, sự khác biệt giữa hai thiết bị vẫn hiện diện ở ba khía cạnh cốt lõi là màn hình, pin và dung lượng lưu trữ.

Kích thước màn hình

Trước hết, kích thước màn hình là điểm dễ nhận thấy nhất. iPhone 17 Pro Max được trang bị màn hình 6,9 inch, lớn nhất từ trước đến nay trên dòng iPhone, mang lại trải nghiệm xem phim, chơi game và làm việc rộng rãi hơn.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro sở hữu màn hình nhỏ gọn hơn với 6,3 inch. Sự chênh lệch này giúp iPhone 17 Pro trở thành lựa chọn phù hợp với người dùng ưa thiết bị nhẹ, dễ cầm nắm và thao tác bằng một tay mà vẫn giữ được chất lượng hiển thị cao cấp.

Dung lượng pin

Thứ hai, dung lượng pin cũng là yếu tố tạo nên khoảng cách rõ rệt. Nhờ có không gian bên trong lớn hơn, iPhone 17 Pro Max được trang bị viên pin dung lượng cao, cho phép phát video liên tục lên đến 39 giờ - con số kỷ lục trong lịch sử iPhone.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro vẫn rất ấn tượng với 33 giờ phát video, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng dài ngày nhưng không đạt mức “bền bỉ” như Pro Max. Đây cũng chính là lý do nhiều người dùng thường lựa chọn Pro Max nếu ưu tiên thời lượng pin.

Bộ nhớ lưu trữ

Cuối cùng là bộ nhớ lưu trữ, một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất. Apple lần đầu tiên đưa dung lượng tối đa 2TB lên iPhone 17 Pro Max, mở ra lựa chọn mới cho những người dùng chuyên nghiệp cần không gian lưu trữ khổng lồ để quay phim 4K hay cài đặt nhiều ứng dụng nặng.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro vẫn giữ mức giới hạn 1TB, vốn đã rất cao so với nhu cầu thông thường. Dĩ nhiên, phiên bản Pro Max 2TB có mức giá không hề dễ tiếp cận, lên tới 2.000 USD.

Tổng thể, ngoài ba khác biệt nói trên, cả iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều giống nhau về thiết kế, hiệu năng và hệ thống camera. Vì vậy, lựa chọn phiên bản nào sẽ phụ thuộc vào ưu tiên của người dùng, sự gọn nhẹ và tiện lợi từ iPhone 17 Pro, hay màn hình lớn, pin lâu và dung lượng lưu trữ khổng lồ của iPhone 17 Pro Max.