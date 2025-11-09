Chuyển đổi số iPhone 17 ra mắt sạc USB-C siêu tốc với bộ đổi nguồn 'Dynamic' thế hệ mới Theo thông tin chính thức từ Apple, dòng iPhone 17, bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, được trang bị khả năng sạc nhanh ấn tượng, chỉ mất khoảng 20 phút để nạp tới 50% pin khi sử dụng bộ chuyển đổi nguồn USB-C tương thích.

Ảnh minh họa.

Đây là một bước tiến đáng kể nếu so với dòng iPhone 16, vốn cần khoảng 30 phút mới đạt mức dung lượng tương tự. Sự khác biệt 10 phút nghe qua có vẻ nhỏ, nhưng với những người dùng bận rộn, nó có thể mang lại trải nghiệm tiện lợi rõ rệt trong đời sống hằng ngày.

Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý là mẫu iPhone Air siêu mỏng, mặc dù sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, lại chỉ được trang bị tốc độ sạc USB-C tương tự iPhone 16. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng iPhone Air vẫn cần khoảng nửa giờ để đạt 50% pin.

Có thể Apple đã cân nhắc kỹ lưỡng giữa thiết kế siêu mỏng và khả năng quản lý nhiệt, từ đó chấp nhận giữ nguyên tốc độ sạc thay vì đẩy nhanh hơn như các mẫu cao cấp khác.

Để hỗ trợ tối đa cho công nghệ sạc nhanh mới, Apple đồng thời giới thiệu Bộ chuyển đổi nguồn Dynamic 40W, một phụ kiện hoàn toàn mới trong hệ sinh thái của hãng. Bộ sạc này có giá 39 USD tại Mỹ và đã bắt đầu cho phép đặt hàng ngay từ ngày 10/9.

Điểm đáng chú ý nhất là khả năng cung cấp công suất tối đa lên tới 60W trong một thiết kế gọn nhẹ, phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển. Đúng như tên gọi Dynamic Power, bộ sạc có khả năng phân bổ công suất một cách linh hoạt, giúp iPhone 17 đạt tốc độ sạc nhanh nhất trong thời gian ngắn.

Dù vậy, người dùng cũng cần biết rằng giới hạn về tản nhiệt khiến bộ sạc chỉ có thể duy trì công suất tối đa 60W trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu cần hiệu suất sạc ổn định lâu dài, các bộ sạc lớn hơn với công suất 60W trở lên sẽ phù hợp hơn.

Apple cũng nhấn mạnh rằng, bộ sạc Dynamic mới không phải lựa chọn duy nhất mà hầu hết các bộ đổi nguồn USB-C công suất cao trên thị trường đều có thể khai thác được tốc độ sạc nhanh của iPhone 17. Tuy nhiên, cáp sạc USB-C vẫn được bán riêng, đồng nghĩa người dùng cần mua thêm nếu chưa có sẵn phụ kiện tương thích.

Theo kế hoạch, dòng iPhone 17, bao gồm cả iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ cho phép đặt hàng trước từ ngày 12/9 và chính thức lên kệ vào ngày 19/9 tới, hứa hẹn tạo nên một làn sóng nâng cấp mạnh mẽ nhờ sự kết hợp giữa hiệu năng, thiết kế và khả năng sạc nhanh vượt trội./.