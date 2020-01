Chi tiết 13 khoản thu ngân sách vượt dự toán của tỉnh Nghệ An

Con số này đạt 119,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 15% so với năm 2018.

Trong đó: Thu nội địa 14.546 tỷ đồng, đạt 123,3% dự toán, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2018; Loại trừ số thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì thu nội địa thực hiện 10.597 tỷ đồng, đạt 112,6% dự toán và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2018. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1697,2 tỷ đồng, đạt 99,8% dự toán, bằng 108,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Có 13 khoản thu đạt và vượt dự toán, 2 khoản thu không đạt dự toán HĐND tỉnh giao.

Nhà máy dệt may đã được đầu tư ở nhiều địa phương, thu hút nguồn lao động tại chỗ. Ảnh: Việt Phương 13 khoản thu đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao



Thu từ DNNN Trung ương: 721 tỷ đồng, đạt 106,9% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ;

Thu từ DNNN địa phương: 124,9 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, tăng 8,8% so với cùng kỳ;

Thu từ khu vực công thương nghiệp – dịch vụ ngoài quốc doanh 4.695 tỷ đồng, đạt 104,6% dự toán, tăng 8,6% so với cùng kỳ;

Lệ phí trước bạ 976 tỷ đồng, đạt 131,9% dự toán, tăng 24,7% so với cùng kỳ;

Đấu giá đất thành công, huyện Yên Thành thu được số tiền lớn cho ngân sách. Ảnh: Việt Phương

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 41,6 tỷ đồng, đạt 104% dự toán, bằng 102% so với cùng kỳ;

Thuế thu nhập cá nhân 585,7 tỷ đồng, đạt 116% dự toán, tăng 13,5% so với cùng kỳ;

Thuế bảo vệ môi trường 1.955 tỷ đồng, đạt 121,4% dự toán, tăng 68,7% so với cùng kỳ;

Thu phí và lệ phí 263 tỷ đồng, đạt 103,3% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ;

Thu tiền sử dụng đất 3.925,7 tỷ đồng, đạt 166,3% dự toán và bằng 12,5% so với cùng kỳ;

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 342 tỷ đồng, đạt 142,5% dự toán và tăng 18,9% so với cùng kỳ;

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 238 tỷ đồng, đạt 148,9% dự toán và tăng 37,9% so với cùng kỳ;

Thu khác ngân sách 357,7 tỷ đồng, đạt 132,5% dự toán, bằng 102,2% so với cùng kỳ;

Thu hoa lợi công sản và quỹ đất công ích 58 tỷ đồng, đạt 145,3% dự toán, bằng 86,1% so với cùng kỳ;

Chi tiết 13 khoản thu đạt và vượt. Đồ họa: Lâm Tùng 2 khoản thu chưa đạt dự toán HĐND tỉnh giao:



Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 234,3 tỷ đồng, đạt 90,1% dự toán, bằng 100,2% so với cùng kỳ;

Thu xổ số kiến thiết: 23,2 tỷ đồng, đạt 81,1%, bằng 89,9% so với cùng kỳ.