Chuyển đổi số Chiếc smartphone làm mát bằng chất lỏng đầu tiên trên thế giới sắp ra mắt thị trường toàn cầu Thế giới smartphone sắp chứng kiến một bước ngoặt mới khi chiếc điện thoại đầu tiên RedMagic 11 Pro được làm mát bằng chất lỏng chuẩn bị ra mắt toàn cầu. Công nghệ đột phá này hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho hiệu năng và khả năng tản nhiệt trên di động.

RedMagic 11 Pro là sản phẩm mới nhất đến từ công ty Nubia Technology (Trung Quốc), dự kiến ra mắt tại Mỹ vào ngày 3/11/2025. Không chỉ là bản nâng cấp thông thường, thiết bị này đại diện cho hướng đi táo bạo trong ngành công nghệ di động: đưa hệ thống tản nhiệt chất lỏng, vốn chỉ thấy trên PC và máy chủ, lên smartphone.

Ảnh minh họa.

Hướng đến cộng đồng game thủ di động chuyên nghiệp, RedMagic 11 Pro sở hữu chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 - bộ xử lý được đánh giá là nhanh nhất thế giới hiện nay, kết hợp GPU chuyên dụng RedCore R4 do Nubia tự phát triển. Sự kết hợp này giúp máy đạt tốc độ xử lý và hiệu năng đồ họa vượt trội, tối ưu cho các tựa game nặng hay ứng dụng đòi hỏi khả năng tính toán cao.

Tuy nhiên, điểm sáng nổi bật nhất là hệ thống tản nhiệt chất lỏng AquaCore, được quảng bá là “hệ thống tản nhiệt chất lỏng sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới”. Công nghệ này kết hợp mạch chất lỏng tuần hoàn với quạt vật lý 24.000 vòng/phút, giúp kiểm soát nhiệt độ trong thời gian thực, duy trì hiệu năng tối đa ngay cả khi chơi game liên tục nhiều giờ.

Thiết kế mạnh mẽ nhưng vẫn gọn gàng

Mặc dù tích hợp công nghệ làm mát phức tạp, RedMagic 11 Pro vẫn giữ được thiết kế tương đối mảnh mai. Máy chỉ dày 8,9mm, nặng 230g, và được trang bị viên pin 7.500mAh, có thể cung cấp hơn 13 giờ chơi game liên tục, con số ấn tượng đối với một thiết bị hiệu năng cao.

Điểm thú vị là người dùng có thể quan sát được chất lỏng di chuyển bên trong ống dẫn qua lớp kính ở mặt sau, tạo cảm giác “gaming” đặc trưng tương tự các dàn PC cao cấp. Thiết kế này không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ mà còn khẳng định định hướng “máy chơi game di động thực thụ” của Nubia.

Màn hình dành cho game thủ chuyên nghiệp

RedMagic 11 Pro được trang bị màn hình AMOLED 6,8 inch, độ phân giải 1,5K (2.688 x 1.216 pixel), tần số quét 144Hz, mang lại khả năng hiển thị mượt mà và giảm nhòe chuyển động hiệu quả. Nubia cũng bổ sung các công nghệ “dưới màn hình” và “hình ảnh thân thiện với mắt” để cải thiện trải nghiệm khi sử dụng lâu dài.

Sự xuất hiện của RedMagic 11 Pro đánh dấu bước ngoặt trong thiết kế smartphone hiệu năng cao. Ảnh: Internet.

Thiết bị này ra mắt sau RedMagic Astra, chiếc máy tính bảng chơi game cao cấp của hãng. Với RedMagic 11 Pro, Nubia dường như muốn củng cố vị thế trong phân khúc gaming, biến thương hiệu này trở thành biểu tượng mới của điện thoại dành cho game thủ.

Các phiên bản và mức giá dự kiến

Tại Trung Quốc, RedMagic 11 Pro có hai biến thể:

RedMagic 11 Pro: pin 8.000mAh, sạc nhanh 80W.

RedMagic 11 Pro+: pin 7.500mAh, sạc nhanh 120W.

Tuy nhiên, phiên bản toàn cầu có thể được điều chỉnh lại, pin chỉ còn 7.500mAh để phù hợp với quy định thương mại, và hiện Nubia chưa xác nhận thời điểm ra mắt bản Pro+ quốc tế.

Giá bán dự kiến của RedMagic 11 Pro bản toàn cầu có thể tương đương thị trường Trung Quốc, theo đó:

Bản 12GB RAM / 256GB ROM: khoảng 700 USD.

Bản 16GB RAM / 512GB ROM: khoảng 800 USD.

Trong khi đó, bản Pro+ cao cấp nhất với RAM 24GB và bộ nhớ 1TB có giá trên 1.000 USD, hướng đến những game thủ muốn sở hữu cấu hình “đỉnh” nhất hiện nay.

Tương lai của smartphone hiệu năng cao

Sự xuất hiện của RedMagic 11 Pro đánh dấu bước ngoặt trong thiết kế smartphone hiệu năng cao, khi các nhà sản xuất bắt đầu tìm cách vượt qua giới hạn nhiệt độ và năng lượng, yếu tố từng kìm hãm sự phát triển của vi xử lý di động.

Nếu AquaCore chứng minh được hiệu quả trong thực tế, tản nhiệt chất lỏng có thể trở thành xu hướng mới trong ngành di động, đặc biệt với dòng smartphone chuyên game hoặc AI phone thế hệ tiếp theo.

Với RedMagic 11 Pro, Nubia không chỉ giới thiệu một chiếc điện thoại chơi game mạnh mẽ, mà còn đặt nền móng cho kỷ nguyên smartphone tản nhiệt chủ động, nơi giới hạn giữa điện thoại và PC chơi game ngày càng mờ nhạt. Đây có thể là thiết bị mở màn cho thế hệ điện thoại hiệu năng cao thực thụ của năm 2026./.