Chiếm đoạt 2 tỷ đồng từ lừa đảo tuyển cộng tác viên làm hàng gia công tại nhà

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng hình thức tuyển cộng tác viên làm hàng gia công tại nhà.

Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lạng Giang đã điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1995) có hành vi lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, Công an xác định, khoảng tháng 6/2021, Tình mở một tài khoản tại Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm để gửi và nhận hàng. Sau đó, đối tượng nhập các nguyên liệu gia công với giá rẻ về nhà mở xưởng với mục đích đăng bài trên các trang mạng xã hội để lừa các cộng tác viên tham gia rồi chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của đối tượng là sử dụng các tài khoản Facebook khác nhau để đăng bài quảng cáo tìm cộng tác viên làm việc tại nhà với mức thu nhập hấp dẫn. Mặt hàng mà nhóm đối tượng hướng đến để “mời chào” là “gấp túi lì xì” và “túi hạt gia công cao cấp”.

Để tạo ra viễn cảnh một công việc nhẹ nhàng, lợi nhuận cao, đối tượng hứa hẹn cộng tác viên khi tham gia chỉ cần trả trước 450 nghìn đồng/1 đơn hàng (tiền nguyên liệu), sau khi hoàn thiện đối tượng sẽ mua lại thành phẩm với giá 1.400 đồng/1 đơn hàng.

Với những thủ đoạn như vậy, đến nay lực lượng Công an xác định khoảng 6.000 bị hại ở các địa phương trên toàn quốc sập “bẫy lừa”, Tình đã chiếm đoạt số tiền khoảng trên 2 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và đề nghị ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Văn Tình liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang qua số điện thoại 0984.225.793 (ĐTV Phan Văn Chính).