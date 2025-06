Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/6 Biểu dương 80 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; Các thí sinh đã hoàn thành thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025… là những thông tin nổi bật ngày 25/6.

* Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng và Đại tá Nguyễn Văn An. Ảnh: Phạm Bằng

* Công an tỉnh Nghệ An biểu dương 80 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh biểu dương các cá nhân điển hình tiên tiến thuộc Công an tỉnh Nghệ An trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

* Các Đảng bộ: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

* Công bố Quyết định thành lập Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh.

Ra mắt Ban Giám đốc Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: CSCC

* Chiều 25/6, tại 72 điểm thi trên toàn tỉnh Nghệ An, các thí sinh đã hoàn thành thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và nghe phổ biến quy chế thi.

Các giám thị phổ biến quy chế thi cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

* Nghệ An đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp các trạm bơm, hồ chứa.

Trạm bơm sông Rum - xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên thi công đạt 80% khối lượng. Ảnh: Văn Trường

* Đường gom cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt xuống cấp nghiêm trọng.

Đường gom cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hư hỏng nặng. Ảnh: Q.A

* Nghệ An bắt gần 100 đối tượng lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.