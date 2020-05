Chiêm ngưỡng nhan sắc ngọt ngào của mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2020

Cuộc bình chọn do trang Starmometer tổ chức có gần 14 triệu người tham gia và bắt đầu từ tháng 4/2020, kết thúc vào tháng 5/2020. Những độc giả tham gia bình chọn có lứa tuổi từ 20 đến 40 tuổi.

Những nghệ sĩ có mặt trong danh sách bình chọn căn cứ vào tỉ lệ gương mặt, sự cân đối đường nét trên gương mặt, vẻ nữ tính và cả sự nổi tiếng. Kết qua sau hơn một tháng diễn ra bình chọn nữ diễn viên Son Ye Jin đã giành số phiếu bầu cao nhất và trở thành “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2020”.

Son Ye Jin vượt qua Song Hye Kyo và các "đàn em" trong nhóm Black Pink để giành lấy ngôi vị Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2020.

Son Ye Jin là là một nữ diễn viên hạng A của làng giải trí xứ Hàn. Tên tuổi của cô được khẳng định qua loạt phim kinh điển của Hàn Quốc như The Classic (2003), Summer Scent (2003), A Moment to Remember (2004), April Snow, Alone in Love (2006), My Wife Got Married (2008), Be with You (2018)...