Quốc tế Chính sách của Tổng thống Trump ngày càng cứng rắn với Ukraine Telegraph cho rằng, chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng trở nên cứng rắn đối với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Theo RIA Novosti ngày 2/11, tờ Telegraph (Anh) cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra các quyết định chống lại Ukraine, điều này làm phức tạp tình hình của Kiev.

"Đối với bối cảnh của những thăng trầm, chính sách Ukraine của Tổng thống Trump dường như đã có được một số đặc điểm nhất quán: Mỹ không cho phép Nga giành chiến thắng dễ dàng như vậy, và để làm được điều đó Quốc hội sẽ không phải phê duyệt bất kỳ gói viện trợ trị giá hàng tỷ đô la mới nào" - Telegraph cho biết.

Theo ấn phẩm, Tổng thống Mỹ muốn châu Âu chịu phần lớn chi phí viện trợ Ukraine, và vũ khí của Mỹ sẽ được bán cho Kiev theo các điều khoản thương mại, và không được chuyển giao "như một món quà".

Cựu Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt phàn nàn rằng, Tổng thống Trump gây áp lực tối đa lên người châu Âu để giúp Ukraine bằng chi phí của họ.

"Tổng thống Trump gây áp lực tối đa lên người châu Âu để lấp đầy khoảng trống tài trợ" - cựu Ngoại trưởng Anh nói trong một cuộc phỏng vấn với Telegraph.

Ngày 31/10, kênh truyền hình Fox News của Mỹ đưa tin rằng Tổng thống Donald Trump đã sửa đổi lập trường ủng hộ Ukraine, gây lo ngại cho các đồng minh ở châu Âu.

Fox News lưu ý rằng các động thái gần đây của người đứng đầu Nhà Trắng, bao gồm việc rút lữ đoàn Mỹ khỏi Romania và từ chối cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Tổng thống Volodymyr Zelensky, gây ra sự nhầm lẫn giữa các đồng minh châu Âu, những người không thể dự đoán bước tiếp theo của ông.

Trước đó, Tổng thống Trump tại một cuộc họp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nói rằng chỉ có Mỹ biết cách sử dụng Tomahawk và sẽ không chia sẻ kiến thức này với bất kỳ ai.