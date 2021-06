Chính thức vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 1/7

Sáng 22/6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết xây dựng, triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD) và Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày 1/7/2021.

Trước đó, năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt các dự án dữ liệu dân cư và dự án căn cước. Hai dự án này được Bộ Công an tập trung thực hiện và hiện cơ bản đã hoàn thành, sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng.

Đây là 2 dự án khác nhau nhưng được lực lượng công an lồng ghép tối đa, giúp giảm chi phí 1.000 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thiết kế xây dựng theo mô hình tập trung gồm Trung tâm dữ liệu (DC) tại Hà Nội và Trung tâm dữ liệu dự phòng (DR) tại TP. Hồ Chí Minh bảo đảm hiện đại.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 dự án gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư và sản xuất, cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, Bộ Công an đã điều động, tăng cường gần 200.000 cảnh sát để thu thập, cập nhật thông tin dân cư trên toàn quốc.

Sau hơn 1 năm triển khai, Bộ Công an đã xây dựng thành công 2 dự án trên. Đây là 2 dự án độc lập, nhưng bộ đã chỉ đạo lồng ghép tối đa 2 dự án để đồng bộ, tránh lãng phí. Qua đó, giảm được mức dự toán so với ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo các nhà thầu chính của dự án triển khai thiết kế kỹ thuật hệ thống CSDLQG và sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Các hệ thống sẵn sàng tích với cổng dịch vụ công quốc gia; các bộ, ngành, địa phương và sẵn sàng liên thông quốc tế, đồng thời có tính bảo mật cao.

"Về thu thập cơ sở dữ liệu dân cư, Bộ Công an đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống hơn 98 triệu nhân khẩu. Thông qua đó cấp mã số định danh cho công dân trên toàn quốc vào ngày 18/6" - ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Đối với dự án sản xuất và cấp CCCD gắn chip, Bộ Công an cho biết, tính đến ngày 15/6, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thu nhận gần 54 triệu hồ sơ cấp CCCD. Dự kiến việc in và trả toàn bộ thẻ căn cước sẽ hoàn thành từ nay đến hết tháng 9.

Tại hội nghị, Công an Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng trong quá trình triển khai thực hiện có hiệu quả 2 Dự án. Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp, các cơ quan, tổ chức, các sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia phối hợp lực lượng Công an trong việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư và cấp thẻ CCCD gắn chip.

Đồng thời tiến hành xây dựng, triển khai và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn diện các mặt công tác để tập trung hoàn thành 2 dự án theo đúng tiến độ đề ra; Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện, trong đó, phân công trách nhiệm cụ thể cho thủ trưởng đơn vị các cấp đến CBCS trực tiếp thực hiện nhiệm vụ…

Công an Nghệ An là 1 trong 3 đơn vị trên địa bàn toàn quốc hoàn thành vượt tiến độ của Bộ Công an đề ra trước 3 tháng về công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Đối với công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, tính đến ngày 15/6/2021, tỷ lệ thu nhận hồ sơ trong toàn tỉnh cũng đã đạt tỷ lệ gần 96%.

Việc hoàn thành xây dựng CSDLQG về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD đã, đang và sẽ mang lại nhiều hiệu quả to lớn đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và Nhân dân, nhất là sẽ tạo sự đổi mới căn bản công tác quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, góp phần cải cách triệt để các thủ tục hành chính liên quan đến công dân.

Việc sử dụng Thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử sẽ thay thế nhiều loại giấy tờ khác, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trong triển khai các dịch vụ liên quan đến xác thực điện tử, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.