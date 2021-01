Chủ cửa hàng quần áo ở Vinh bị bắt vì cho vay nặng lãi

Theo đó, ngày 4/1, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Vinh) khám phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hảo về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Khám xét tại chỗ ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu, điện thoại di động liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hảo. Ảnh: Đức Vũ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng Nguyễn Thị Hảo đã cho vay lãi nặng từ năm 2017 đến thời điểm bị bắt giữ, với số tiền cho vay khoảng 3 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng. Đối tượng Hảo là chủ cơ sở kinh doanh bán quần áo tại khu vực chợ Vinh (thành phố Vinh), đã cho nhiều người trên địa bàn thành phố Vinh vay tiền với lãi suất từ 5.000 - 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương từ 180% - 230%/năm).

Nhiều giấy vay tiền thu giữ của đối tượng. Ảnh: Vương Linh

Người vay được viết giấy vay tiền do Hảo in sẵn và bị trừ tiền lãi khi nhận tiền vay, chủ yếu là người thân quen, không cần thế chấp tài sản khi vay tiền. Tiền lãi hàng tháng được trả theo địa điểm mà Hảo thông báo qua điện thoại, hoặc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người khác nhằm đánh lạc hướng cơ quan Công an. Nguyễn Thị Hảo đã có 3 tiền án, hơn 9 năm ngồi tù về các tội chứa mại dâm, môi mới mại dâm và đánh bạc.



Hiện Công an thành phố Vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng.