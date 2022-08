Chủ tịch UBND tỉnh: Anh Sơn cần đi đầu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Chiều 2/8, trong chương trình công tác tại huyện Anh Sơn, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Anh Sơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông và Vận tải, Văn hoá và Thể thao, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Văn phòng UBND tỉnh.

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MŨI NHỌN NỔI BẬT

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, đồng chí Hoàng Quyền cho biết, trong năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, huyện Anh Sơn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Anh Sơn vẫn đạt được những kết quả quan trọng.

Năm 2021, huyện đã thực hiện được 21/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2020; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,88%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 112 tỷ đồng, vượt 79% dự toán tỉnh giao và tăng 23,5% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt hơn 1.650 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 2.362 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, có 3 dự án đầu tư vào địa bàn được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

7 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch, tăng 8,7% so với cùng kỳ; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,5%. Tổng thu ngân sách đạt hơn 86 tỷ đồng, đạt 130,6% dự toán tỉnh giao, tăng 32,9% so với cùng kỳ; trong đó số thu không tính tiền sử dụng đất hơn 32 tỷ đồng, đạt 78,5% dự toán tỉnh giao.

Huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Huyện Anh Sơn đã phối hợp tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,2 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện có 14/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 70% tổng số xã. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới còn 8,7%, hộ cận nghèo 9%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo. Giáo dục Anh Sơn tiếp tục giữ vững đơn vị xuất sắc cấp tỉnh, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,6%. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi và có chiều sâu. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến gợi mở cho huyện Anh Sơn phát triển trong thời gian tới thông qua phát triển du lịch văn hoá tâm linh, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp để nâng cao chất lượng dạy và học, quy hoạch và mở rộng vùng nguyên liệu cho các nhà máy trên địa bàn, nâng giá trị các cây đặc sản của huyện.

Lãnh đạo các sở, ngành cũng đề nghị huyện Anh Sơn triển khai nhanh 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; rà soát lại vùng nguyên liệu giữa các nhà máy; đầu tư, nâng cấp hệ thống chợ, hệ thống bán lẻ; quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm...

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP DỰA TRÊN ƯU THẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với đánh giá về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Anh Sơn. Trong đó, sản xuất nông nghiệp đã có những hướng đi khá vững chắc, hình thành được các vùng nguyên liệu cây công nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Huyện đã triển khai, nhân rộng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả.

Mặc dù là huyện miền núi còn nhiều khó khăn nhưng tỷ lệ số xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới cao, dự kiến trong năm nay sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn; chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định, thuộc tốp đầu của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những vấn đề mà huyện Anh Sơn cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu; việc hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 còn chậm.

Bên cạnh đó, thu ngân sách trên địa bàn huyện chưa bền vững khi cơ cấu thu từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ lệ lớn. Tính đến ngày 31/7, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện Anh Sơn đạt 2,34%, thấp nhất trong 21 địa phương. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn tồn tại, hạn chế.

Về định hướng và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà huyện đề ra; đồng thời đề nghị huyện Anh Sơn quan tâm tập trung thực hiện nhiều nội dung.

Nhiệm vụ đầu tiên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, quyết tâm cao, nỗ lực lớn vì sự phát triển của huyện; phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi. Muốn thế, huyện cần rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển đã đề ra để tập trung chỉ đạo, thực hiện.

Huyện cũng cần tập trung hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch, gồm: Quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch khoáng sản, Quy hoạch kết cấu hạ tầng... một cách đồng bộ, khoa học, hiệu quả để tạo động lực, nguồn lực cho phát triển.

Về phát triển kinh tế, mặc dù Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI định hướng giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế, song Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, nông, lâm nghiệp vẫn là ưu thế của huyện Anh Sơn, cần được ưu tiên, tập trung.

Định hướng phát triển lĩnh vực này, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, huyện cần cơ cấu lại nền nông nghiệp, nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất, giá trị gia tăng theo định hướng xây dựng nông nghiệp sạch, xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao. Mặt khác, cần phát huy hiệu quả, nâng cao giá trị của vùng nguyên liệu đã được hình thành, các cây chủ lực như: chè, mía, sắn... gắn chặt chẽ từ khâu sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

Bên cạnh đó, phải hình thành các mô hình chăn nuôi quy mô lớn. Quản lý, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế rừng; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sử dụng hiệu quả nguồn lực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Anh Sơn phải là huyện đi đầu trong triển khai Nghị quyết số 19 tại Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII, để làm sao Anh Sơn trở thành huyện nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, huyện cần quan tâm gắn phát triển công nghiệp với lợi thế của huyện là chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp. Mặt khác, cũng cần gắn với vùng nguyên liệu để đảm bảo phát triển ổn định, bền vững trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực du lịch - dịch vụ, huyện nên phát triển theo hướng thương mại hoá nông thôn bằng cách hình thành các mô hình thương mại dịch vụ, trung tâm thương mại, chợ để làm sao thúc đẩy giao thương trên địa bàn.

Nhấn mạnh Anh Sơn là vùng đất có truyền thống văn hoá - lịch sử, có nhiều di tích đặc biệt, đồng chí Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện phát huy lợi thế này, trên tinh thần vừa bảo tồn, vừa phát triển, phát huy các giá trị. Đặc biệt, phát triển du lịch về nguồn, du lịch tâm linh, vì trên địa bàn huyện có Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào, đây là nghĩa trang duy nhất của cả nước mang tên 2 quốc gia Việt Nam - Lào.

Mặt khác, Anh Sơn cũng cần phát huy các điều kiện của địa phương để tiếp tục thu hút đầu tư, lựa chọn các dự án đầu tư phù hợp, tránh ảnh hưởng đến môi trường trên địa bàn. Hoàn thiện hạ tầng, quy hoạch lại quy mô các cụm công nghiệp cho hợp lý, hiệu quả để sẵn sàng đón các dự án đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Rà soát sắp xếp thứ tự ưu tiên để đề xuất danh mục cần thiết phù hợp để thực hiện có hiệu quả; lồng ghép nguồn vốn để thực hiện cả 3 chương trình.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát, tăng cường quản lý, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chính sách, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định; tránh hiện tượng trục lợi, gây thất thoát, lãng phí và bất bình trong nhân dân.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, nhất là các công trình trọng điểm. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, bắt kịp với tỷ lệ chung của tỉnh, đảm bảo giải ngân 100% chỉ tiêu kế hoạch. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản. Chủ động, kiểm soát chặt các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, làm tốt công tác phòng chống thiên tai, bão lụt, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Nhấn mạnh các ca nhiễm Covid-19 trong thời gian qua có xu hướng tăng trở lại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu huyện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin.

Bên cạnh đó, tiếp tục chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững. Quan tâm, chăm lo công tác an sinh, xã hội, chính sách người có công, hộ nghèo, từ đó kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Huyện cũng cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bởi xếp hạng cải cách hành chính năm 2021 huyện Anh Sơn thấp nhất trong 21 địa phương. Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng yêu cầu huyện tiếp tục chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; nâng cao đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cấp cơ sở.

Anh Sơn cũng phải tiếp tục quan tâm đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là an ninh nông thôn, an ninh vùng đặc thù. Tăng cường các hoạt động đối ngoại với các địa phương của Lào có chung đường biên giới.

Đối với các kiến nghị của huyện Anh Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao các sở, ban, ngành tập trung tháo gỡ; tham mưu UBND tỉnh giải quyết trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho huyện phát triển trong thời gian tới; đồng thời gợi mở nhiều giải pháp để huyện thực hiện được dự án trên địa bàn.