Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế-xã hội và mục tiêu quốc gia

(Baonghean.vn) - Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên; ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri công nhân, lao động; Mở rộng không gian, nâng cấp tiêu chuẩn đô thị đối với 6 thị trấn... là những nội dung đăng tải hôm nay.