Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh thăm, chúc Tết tại huyện Anh Sơn

Chiều 16/1, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến thăm, chúc Tết tại huyện Anh Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh gặp gỡ người dân xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thơm - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn đã đến thăm, tặng quà tại xã Phúc Sơn, nơi có đường biên giới giáp với nước bạn Lào dài 26,747 km, có 2 cột mốc quốc gia, với diện tích tự nhiên khoảng 150 km2, chiếm 1/4 diện tích của huyện Anh Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Toàn xã có dân số 2.549 hộ, với 9.124 khẩu gồm người Kinh và người Thái sinh sống trên địa bàn 17 xóm, bản, trong đó, có 4 bản biên giới tiếp giáp với bản Phôn Mường, Mường Chăm, huyện Xay Chăm Pon, tỉnh Bôlykhămxay, Lào.

Xã Phúc Sơn, phía Bắc có sông Lam, phía Tây Nam có sông Giăng, sông Vều chảy qua, giữa trung tâm cụm xã có Quốc lộ 7A với chiều dài khoảng trên 4 km.

Chủ tịch UBND tỉnh trao hỗ trợ huyện Anh Sơn từ Quỹ Vì người nghèo. Ảnh: Thành Duy

Năm 2024, xã vừa kỷ niệm 70 năm tách lập, song đây là mảnh đất có bề dày lịch sử lâu đời, hình thành từ đầu thế kỷ thứ XI gắn với tên gọi làng Yên Phúc.

So với các xã vùng cao, biên giới, xã Phúc Sơn ngày nay có bước phát triển tương đối toàn diện. Tổng giá trị sản xuất năm 2024 đạt gần 413 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 43,5 triệu đồng/năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà, chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Anh Sơn và Đồn Biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, xã đã tập trung khai thác thế mạnh để phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, trong đó, có 2 chủ thể 3 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP là các sản phẩm gồm mật ong nguyên chất và mật ong rừng chùm gừng chùm ngây, mật ong nghệ.

Kết thúc năm 2024, xã Phúc Sơn đã thực hiện đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới và đang đặt mục tiêu về đích trong năm 2025, năm cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm tạo nền tảng vững chắc xây dựng và phát triển xã trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà, chúc Tết xã Phúc Sơn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tặng quà chúc Tết ông Bạch Đình Dung, ở bản Cao Vều 3, xã Phúc Sơn, là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thành Duy

Trên địa bàn xã có Đồn Biên phòng Phúc Sơn quản lý, bảo vệ 26,747 km đường biên giới, với 7 cột mốc, tiếp giáp với bản Phôn Mường, Mường Chăm, huyện Xay Chăm Pon, tỉnh Bôlykhămxay, Lào; có Cửa khẩu phụ Cao Vều - Thoong Phi La.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm hỏi, tặng quà chúc Tết hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy

Trao đổi với lãnh đạo, cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn xã, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 và từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay; đồng thời, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà xã Phúc Sơn và các lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự xã đạt được trong năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà, chúc Tết hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy

Trao đổi về bối cảnh, tình hình và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, đặc biệt là tập trung thực hiện kịp thời các giải pháp tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ, chính quyền xã Phúc Sơn và các lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cán bộ, nhân dân xã Phúc Sơn thường theo dõi các thông tin chính thống để tuyên truyền và nâng cao nhận thức nhằm tạo sự thống nhất thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trên trong năm 2025.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng tặng quà các hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà đến hộ nghèo các xã: Phúc Sơn, Khai Sơn và thị trấn Kim Nhan, huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đối với xã Phúc Sơn, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị tích cực xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở trong xã, đặc biệt là khu vực biên giới, tạo nền tảng xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ trong và ngoài tỉnh để phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân trên địa bàn xã, đặc biệt là thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, vun đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác bản – bản hai bên biên giới Việt – Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn đến thăm, chúc Tết ông Lê Hồng Lợi, 63 tuổi, là thương binh 1/4 và gia đình. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Phúc Sơn phối hợp Đồn Biên phòng Phúc Sơn, các lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ động rà soát, nắm bắt tình hình, tạo sân chơi lành mạnh để chăm lo cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết một cách đầm ấm nhất, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách để kịp thời thăm hỏi, động viên.

“Không có gì gần gũi hơn chính Nhân dân chúng ta thăm hỏi, động viên nhau để duy trì truyền thống văn hóa lâu đời, bản sắc đậm đà của Nhân dân Phúc Sơn”, Chủ tịch UBND tỉnh gửi gắm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm hỏi, động viên, tri ân những cống hiến của thương binh Lê Hồng Lợi. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà, chúc Tết thương binh Lê Hồng Lợi và gia đình. Ảnh: Thành Duy

Đối với các lực lượng vũ trang xã Phúc Sơn, với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh cần chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp trên, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng và Nhân dân khu vực biên giới tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tích cực đấu tranh phòng ngừa các tai nạn, phòng, chống các tệ nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà thờ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, tham mưu xử lý tốt các tình huống xảy ra trong dịp Tết. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Bí thư Huyện ủy Anh Sơn Nguyễn Hữu Sáng thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Quan tâm động viên, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và hậu phương gia đình để cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, nhất là số cán bộ, chiến sĩ trực Tết; đồng thời, phân công, phân nhiệm, đảm bảo quân số trực Tết theo chỉ đạo của ngành dọc, cấp trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác thực hiện Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc các đồng chí lãnh đạo huyện Anh Sơn, xã Phúc Sơn, các lực lượng vũ trang huyện Anh Sơn, xã Phúc Sơn, cùng Nhân dân xã Phúc Sơn nói riêng, huyện Anh Sơn nói chung đón Xuân Ất Tỵ ấm áp, hạnh phúc, thông qua Tết cổ truyền thắt chặt hơn nữa tình làng, nghĩa xóm, cũng trao đổi kinh nghiệm làm ăn, những gương người tốt, việc tốt để xã Phúc Sơn duy trì được bản sắc truyền thống một xã anh hùng, phát triển kinh tế, sớm đưa xã đạt nông thôn mới và nâng cao thu nhập bình quân đầu người.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, đồng chí Lê Hồng Vinh đã trao 500 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo tỉnh” hỗ trợ mô hình sinh kế cho Nhân dân huyện Anh Sơn; tặng quà chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Anh Sơn, Đồn Biên phòng Phúc Sơn; Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phúc Sơn; tặng quà ông Bạch Đình Dung, ở bản Cao Vều 3, xã Phúc Sơn, là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác đã đến thôn 2, xã Phúc Sơn thăm, tặng quà chúc Tết ông Lê Hồng Lợi, 63 tuổi, là thương binh 1/4 và gia đình. Ông bị thương vào tháng 3/1986 khi đang làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Xuất ngũ trở về địa phương, ông lập gia đình và có 3 con. Gia đình ông luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nuôi dạy con cái trưởng thành, tích cực tham gia trong mọi hoạt động, phong trào ở thôn, xã.

Vào các dịp lễ lớn của dân tộc, các em học sinh trên địa bàn thị trấn Kim Nhan, huyện Anh Sơn đều về dọn vệ sinh, thăm viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các học sinh dâng hương tại Nghĩa trang. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác cùng các em học sinh thành kính tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt – Lào. Được xây dựng từ năm 1976 tại thị trấn Kim Nhan, huyện Anh Sơn, sát Quốc lộ 7 với diện tích gần 7 ha. Nghĩa trang là nơi yên nghỉ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào.