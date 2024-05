Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 27/5, trong chương trình làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã hội kiến lãnh đạo thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Tham dự cuộc hội kiến, về phía thành phố Đông Quản có các đồng chí: Tiêu Á Phi - Bí thư Đảng uỷ thành phố Đông Quản; Hình Văn Tụ - Uỷ viên Thường vụ, Phó Thị trưởng thành phố Đông Quản; cùng lãnh đạo Văn phòng đối ngoại Thành uỷ, Cục Công nghiệp và Thông tin, Cục Thương mại, Cục Xúc tiến đầu tư. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bí thư Đảng uỷ thành phố Đông Quản Tiêu Á Phi gửi lời chào mừng và cảm ơn chân thành đến Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung hội kiến lãnh đạo thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Đảng uỷ thành phố Đông Quản chia sẻ, giới thiệu khái quát những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố sau hơn 40 năm cải cách, đổi mới. Đông Quản từ một huyện trực thuộc của tỉnh Quảng Đông nay đã trở thành đầu tàu, công xưởng của thế giới. Dân số của thành phố Đông Quản hiện có hơn 10 triệu người, GRDP gần 160 tỷ USD.

Vui mừng trước những bước phát triển của tỉnh Nghệ An, đồng chí Tiêu Á Phi đánh giá, Nghệ An là tỉnh có truyền thống lịch sử cách mạng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc. Nghệ An có điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái tốt, ý thức vươn lên mạnh mẽ của người dân rất lớn.

Bí thư Đảng uỷ thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Phạm Bằng

Việt Nam và Trung Quốc từ xưa đến nay vừa là đồng chí, vừa là anh em. Trong thời gian qua, lãnh đạo 2 Đảng, 2 Nhà nước đã đạt được những nhận thức chung, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước lên tầm cao mới, định vị mới, cùng nhau chia sẻ tương lai tốt đẹp.

Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa thành phố Đông Quản và Việt Nam ngày càng phát triển và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Đông Quản và Việt Nam đạt 56 tỷ USD, nhiều doanh nghiệp Đông Quản đang đầu tư tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và lãnh đạo các sở, ban ngành tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tại cuộc làm việc, Bí thư Đảng uỷ thành phố Đông Quản Tiêu Á Phi đề nghị trong thời gian tới, 2 địa phương cần tăng cường giao thương và hợp tác sản xuất công nghiệp. Hiện nay, Đông Quản có hơn 21.000 doanh nghiệp, có nền công nghiệp mạnh mẽ, là thị trường tiêu thụ lớn, có ảnh hưởng quan trọng trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, 2 địa phương cần thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân, văn hoá, đoàn thể. 2 địa phương đều có sự phát triển lâu đời, có truyền thống văn hoá đậm đà, phong trào thể thao sôi nổi.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được đến thăm, làm việc tại thành phố Đông Quản, một thành phố phát triển, vừa mang nét hiện đại, vừa mang giá trị truyền thống; đồng thời, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Đông Quản dành cho đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao, chúc mừng những thành quả to lớn mà thành phố Đông Quản đã đạt được sau hơn 40 năm cải cách, đổi mới, xứng đáng với thương hiệu là đầu tàu, công xưởng của Trung Quốc, cũng như của thế giới. Đông Quản còn là trung tâm sản xuất công nghệ cao của Trung Quốc và xác lập vị trí trên thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng, ấn tượng khi được đến thăm thành phố Đông Quản vừa hiện đại, vừa truyền thống. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang có những bước phát triển tốt đẹp với nhiều thành tựu quan trọng, to lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xác lập, chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh đó, mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước đã có quá trình lịch sử lâu dài, có nhiều điểm tương đồng trên tinh thần vừa là đồng chí, vừa là anh em, cùng chia sẻ tương lai phát triển.

Lãnh đạo thành phố Đông Quản và các cơ quan chuyên môn tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã giới thiệu khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đến lãnh đạo thành phố Đông Quản. Nghệ An đang có bước chuyển mình vươn lên thực hiện mục tiêu phát triển đã đặt ra, song còn nhiều khiêm tốn so với sự phát triển của thành phố Đông Quản.

Nghệ An đang có quy mô kinh tế đứng thứ 10/63 tỉnh, thành trong cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều năm đạt mức khá, năm 2023 đạt 7,14%, quý I năm 2024 đạt 6,38%. Một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh giai đoạn hiện nay là tập trung thu hút nguồn lực đầu tư, nhằm tạo sự chuyển dịch và phát triển kinh tế của Nghệ An nhanh và bền vững.

Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thành phố Đông Quản tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Bước đầu, tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là nguồn vốn FDI. Năm 2022, Nghệ An thu hút đạt gần 1 tỷ USD; năm 2023 đạt hơn 1,6 tỷ USD. Trong nguồn vốn FDI, các nhà đầu tư của Trung Quốc đóng vai trò quan trọng.

Đến nay, tỉnh có 137 dự án FDI còn hiệu lực đến từ 14 quốc gia, tổng vốn đầu tư đạt hơn 4,2 tỷ USD. Trong đó, có 44 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 2,331 tỷ USD. Các dự án FDI của Trung Quốc tại Nghệ An chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, thiết bị năng lượng mặt trời, thấu kính quang học, da giày, may mặc...

Bí thư Đảng uỷ thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tặng quà lưu niệm đến Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Các dự án đầu tư FDI của Trung Quốc trên địa bàn tỉnh thời gian qua từng bước thay đổi quy mô sản xuất công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Thông tin cơ bản chương trình làm việc của đoàn tại Trung Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 3 mục tiêu chính của chuyến công tác: Mở ra cơ hội, mở rộng quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với các địa phương và các đối tác của Trung Quốc; tìm hiểu kinh nghiệm phát triển, đặc biệt là thu hút đầu tư từ các địa phương của Trung Quốc, trong đó có thành phố Đông Quản; thông qua chuyến công tác, các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An có điều kiện kết nối đầu tư với các doanh nghiệp tại các địa phương của Trung Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm Bí thư Đảng uỷ thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin tưởng rằng, những kinh nghiệm phát triển của thành phố Đông Quản sẽ là bài học có giá trị, ý nghĩa cho tỉnh Nghệ An, đặc biệt là kinh nghiệm phát triển các mô hình mới: kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh, hiện đại như thành phố Đông Quản.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An thống nhất với ý kiến của Bí thư Đảng uỷ thành phố Đông Quản và nhấn mạnh, việc tăng cường giao thương, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại là việc làm cần thiết, có ý nghĩa cho cả 2 địa phương, vì tiềm năng, dư địa mà Nghệ An có thể trở thành đối tác của Đông Quản còn rất rộng.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An thống nhất tăng cường giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân, giao lưu thể thao để phát huy tiềm năng, thế mạnh cũng như các giá trị của 2 địa phương; mong muốn lãnh đạo thành phố Đông Quản tạo điều kiện, giới thiệu, kết nối các nhà đầu tư đang hoạt động tại thành phố đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Nghệ An; đồng thời trân trọng mời lãnh đạo thành phố và các doanh nghiệp Đông Quản đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.