Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự lễ giao nhận quân, chúc mừng các tân binh huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Sáng 7/2, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Diễn Châu, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Dự Lễ giao, nhận quân do huyện Diễn Châu tổ chức còn có các đồng chí: Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Diễn Châu.

Năm 2023, huyện Diễn Châu tuyển nhập ngũ 307 thanh niên theo chỉ tiêu được giao; trong đó, có 285 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 22 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.

Theo kế hoạch giao quân, các chiến sĩ mới này sẽ giao cho các đơn vị: Quân chủng Hải quân, Binh chủng Tăng thiết giáp, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tăng Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.

Thấm nhuần tư tưởng ấy, trong những năm qua, công tác quốc phòng - an ninh nói chung, và công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nói riêng luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy, việc tuyển gọi thanh niên hàng năm luôn đạt chỉ tiêu, chất lượng thanh niên nhập ngũ không ngừng được nâng lên.

Nhiều đồng chí trong thời gian phục vụ tại ngũ đã phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang. Những đồng chí xuất ngũ trở về địa phương đều phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", phẩm chất người Công an nhân dân để tích cực tham gia công tác, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, đất nước.

Thay mặt lãnh đạo huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện chân thành cảm ơn nhân dân toàn huyện; cảm ơn những gia đình đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những người con yêu quý của mình. Để hôm nay, các bạn trở thành những người chiến sĩ, thành anh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Công an nhân dân, gánh vác trọng trách vẻ vang bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện tin tưởng rằng, thế hệ trẻ huyện nhà hôm nay sẽ phát huy cao độ truyền thống quý báu của dân tộc, của quê hương Diễn châu anh hùng; truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước; phát huy bản chất tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ công an nhân dân, để nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật Quân đội, Công an, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện 307 thanh niên huyện Diễn Châu lên đường nhập ngũ, thanh niên Nguyễn Lê Quý (trú thị trấn Diễn Châu) đã đọc lời quyết tâm, xin hứa sẽ không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đầu rèn luyện để xứng đáng với các thế hệ cha anh trên quê hương Bác Hồ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thường trực Huyện uỷ Diễn Châu đã tặng hoa, tặng quà, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.